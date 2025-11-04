Ekonomický kalendář: Projevy představitelů centrálních bank; čtvrtletní výsledky společností Ferrari, AMD a Pfizer (04.11.2025)

- Australská centrální banka ponechala svou základní úrokovou sazbu na úrovni 3,6 %, což bylo v souladu s očekáváními.
- Futures naznačují slabší otevření – kotace EU50 po včerejším mírném růstu poklesly o 0,8 %.
Asijské akciové trhy otevřely většinou níže, v návaznosti na smíšené nálady na Wall Street, i když technologie pokračovaly v lepším výkonu. Japonský index Nikkei ztratil asi 0,36 %, jihokorejský Kospi klesl o 1,6 % a šanghajský Composite o 0,19 %. V Hongkongu však index Hang Seng získal 0,2 %. Navzdory optimismu ohledně technologického oživení poháněného umělou inteligencí zůstávají investoři opatrní ohledně rostoucích ocenění a signálů od Fedu týkajících se úrokové politiky.
Australská centrální banka udržela svou základní sazbu na úrovni 3,6 %, v souladu s očekáváními, a zdůraznila, že část růstu inflace ve třetím čtvrtletí byla dočasná. Na evropských trzích naznačují futures slabší otevření – futures Euro Stoxx 50 poklesly o 0,8 % po mírných ziscích v pondělí. Měnový index DXY zůstává stabilní, přičemž měny protinožců, zejména AUD, po rozhodnutí RBA oslabily. Japonský jen si vede lépe, podporován poptávkou po bezpečných aktivech a verbálními intervencemi.
Dnešní události v makroekonomickém kalendáři zahrnují tiskovou konferenci britského ministra financí Reevese, který oznámí možné porušení slibu nezvyšovat daň z příjmu, data z Kanady a Nového Zélandu, klíčové projevy centrálních bankéřů a čtvrtletní výsledky společností jako Phillips, Evonik, Ferrari, BP, AMD, Supermicro, Marathon, Pfizer a Uber, které budou důležité pro další pohyby na trhu.
Podrobný kalendář pro dnešní den (BST):
08:40, Eurozóna – Projev prezidentky ECB Lagardeové
09:00, Španělsko – Údaje o trhu práce za říjen:
- Změna míry nezaměstnanosti ve Španělsku: prognóza 5,2 tis.; předchozí -4,8 tis.;
09:00, Nový Zéland – Zpráva RBNZ o finanční stabilitě
11:00, Eurozóna – Projev prezidentky ECB Lagardeové
12:35, Spojené státy – Projev bankéře FOMC Bowmana
14:30, Kanada – Obchodní bilance za září:
- Hodnota vývozu: předchozí 60,58 mld.;
- Hodnota dovozu: předchozí 66,91 mld.;
- Obchodní bilance: předchozí -6,32 mld.;
22:30, Spojené státy – zpráva EIA:
- Týdenní zpráva API o zásobách ropy: předchozí -4 000 mil.;
22:45, Nový Zéland – údaje o trhu práce za Q3 (náklady na pracovní sílu, změna zaměstnanosti, míra nezaměstnanosti)
23:00, Nový Zéland – projev guvernéra RBNZ Orra
