Ekonomický kalendář: Průzkum Ifo, inflace v eurozóně a prohlášení FOMC (17. prosince 2025)

Údaje o inflaci ve Velké Británii a zpráva WSJ o možném „pohovoru“ Christophera Wallera na pozici předsedy Fedu v Bílém domě již dnes ovlivnily trhy a zvýšily volatilitu, zejména na devizovém trhu.
Makroekonomická volatilita však ještě neskončila. V Evropě se investoři zaměří na německý podnikatelský sentiment z průzkumu Ifo a inflaci v eurozóně. V USA bude pozornost upřena na členy FOMC Williamse, Bostica a Wallera. Kromě nových informací o blokádě amerických ropných tankerů ve Venezuele ovlivní volatilitu ropného trhu také týdenní zpráva EIA. V noci budou k dispozici také údaje o HDP Nového Zélandu.
Dnešní ekonomický kalendář:
- 08:00 Velká Británie – údaje o inflaci za listopad:
- CPI: skutečná hodnota 3,2 % meziročně; prognóza 3,5 % meziročně; předchozí hodnota 3,6 % meziročně;
- CPI: skutečná hodnota -0,2 % meziměsíčně; prognóza 0,0 % meziměsíčně; předchozí hodnota 0,4 % meziměsíčně;
- Jádrový CPI: skutečná hodnota -0,2 % meziměsíčně; předchozí hodnota 0,3 % meziměsíčně;
- Jádrový CPI: skutečný 3,2 % meziročně; prognóza 3,4 % meziročně; předchozí 3,4 % meziročně;
10:00, Německo – německý Ifo za prosinec:
- Index podnikatelského klimatu: prognóza 88,2; předchozí hodnota 88,1;
- Aktuální hodnocení Německa: prognóza 85,7; předchozí hodnota 85,6;
- Očekávání podniků: prognóza 90,5; předchozí hodnota 90,6;
11:00, eurozóna – údaje o zaměstnanosti:
Mzdy v eurozóně (3. čtvrtletí): předchozí 3,70 % meziročně;
- 11:00 BST, eurozóna – index nákladů práce (3. čtvrtletí):
- prognóza 3,50 % meziročně; předchozí 3,60 % meziročně;
- 10:00 BST, eurozóna – údaje o inflaci:
- CPI: prognóza -0,3 % meziměsíčně; předchozí hodnota 0,2 % meziměsíčně;
- CPI: prognóza 2,2 % meziročně; předchozí hodnota 2,2 % meziročně;
- Jádrový CPI: prognóza -0,5 % meziměsíčně; předchozí -0,5 % meziměsíčně;
- Jádrový CPI: prognóza 2,4 % meziročně; předchozí 2,4 % meziročně;
- HICP bez energií a potravin: prognóza 2,4 % meziročně; předchozí hodnota 2,4 % meziročně;
- HICP bez energií a potravin: prognóza -0,4 % meziměsíčně; předchozí hodnota 0,2 % meziměsíčně;
14:15 BST, Spojené státy – projev člena Fedu Wallera
14:30 BST, Kanada – kanadské nákupy zahraničních cenných papírů za říjen:
předchozí hodnota 22,120 miliardy
13:30 BST, Kanada – nákupy zahraničních cenných papírů za říjen:
prognóza 21,84 miliardy; předchozí hodnota 31,32 miliardy
15:05 BST, Spojené státy – projev člena FOMC Williamse
16:00 BST, Spojené státy – maloobchodní zásoby bez automobilů za září:
předchozí 0,0 %;
16:00 BST, Spojené státy – Obchodní zásoby za září:
- předchozí 0,0 % meziměsíčně;
16:30 BST, Spojené státy – Údaje EIA:
- Zásoby ropy: prognóza -2,400 milionů; předchozí -1,812 milionů;
- Dovoz ropy: předchozí 0,212 milionu;
- Zásoby ropy v Cushingu: předchozí 0,308 milionu;
- Produkce destilátů: předchozí 0,380 milionu;
- Týdenní zásoby destilátů EIA: předchozí 2,502 milionu;
- Produkce benzínu: předchozí -0,178 milionu;
- Zásoby topného oleje: předchozí 0,442 milionu;
- Týdenní míra využití rafinerií podle EIA: předchozí 0,4 % WoW;
- Zásoby benzínu: předchozí 6,397 milionu;
- Produkce ropy v rafineriích podle EIA: předchozí -0,016 milionu WoW;
- 17:30 BST, Spojené státy – projev člena FOMC Bostica
- 18:00 BST, Spojené státy – aukce 20letých dluhopisů:
- předchozí 4,706 %;
16:45 BST, Nový Zéland – údaje o HDP:
- Roční průměr HDP (3. čtvrtletí): předchozí -1,1 %;
- Výdaje HDP (3. čtvrtletí): předchozí -0,9 % mezikvartálně;
- HDP (3. čtvrtletí): prognóza 0,9 % mezikvartálně; předchozí -0,9 % mezikvartálně;
- HDP (3. čtvrtletí): prognóza 1,3 % meziročně; předchozí -0,6 % meziročně;
