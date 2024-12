Ekonomický kalendář: Rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách, údaje o inflaci ve Velké Británii a EU v centru pozornosti

Dnešnímu kalendáři dominuje velmi očekávané rozhodnutí o úrokových sazbách Federálního rezervního systému, kde trhy očekávají snížení sazeb o 25 bps na 4,50 %. Zatímco samotné snížení je do značné míry zaúčtováno, investoři budou pozorně sledovat ekonomické projekce Fedu a Powellovu tiskovou konferenci, aby získali vodítka ohledně tempa uvolňování v roce 2025. Dříve během dne bude pozornost upřena na údaje o inflaci ve Spojeném království, které by mohly ovlivnit směr politiky Bank of England, a poté na konečný údaj o CPI v eurozóně. Údaje o bydlení v USA a údaje o zásobách ropy poskytnou další vhled do ekonomických podmínek před oznámením Fedu.

Ekonomický kalendář:

Údaje ze Spojeného království (08:00)

CPI (r/r) (listopad) – prognóza: 2,6 %; předchozí: 2,3 %

Měsíční index CPI (listopad) – prognóza: 0,1 %; Předchozí: 0,6 %

CPIH (r/r) – předchozí: 2,6 %

PPI na vstupu (m/m) (listopad) – prognóza: 2,5 mld: 0,2 %, předchozí: 0,1 %

Údaje z eurozóny (11:00)

Jádrový index CPI (r/r) (listopad) – prognóza: 2,7 %, předchozí: 2,7 %

CPI (r/r) (listopad) – prognóza: 2,5 mld: 2,3 %, předchozí: 2,0 %

CPI (r/r) (listopad) – prognóza: 2,5 mld: -0,3 %, předchozí: 0,3 %.

Ekonomické údaje z USA (14:30)

Stavební povolení (listopad) – prognóza: 1,430 mil., předchozí: 1,419 mil.

Běžný účet (Q3) – prognóza: -286,0 mld., předchozí: -266,8 mld.

Zahájení výstavby bytů (m/m) (listopad) – prognóza: 1,3 mld: -3.1%

Zahájení výstavby bytů (listopad) – prognóza: 1,5 mld: 1,350 mil., předchozí: 1,311 mil.

Rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách (20:00)

Úroková sazba – prognóza: 4,50 %, předchozí: 4,75 %

Ekonomické prognózy a prohlášení FOMC

Projevy centrálních bankéřů