📊 Ekonomický kalendář: Solidní data z UK, zpráva ZEW z Německa v centru pozornosti

Dnešní makroekonomický kalendář není příliš nabitý a klíčovým bodem dne bude index sentimentu ZEW z Německa. Mezitím data z UK ukázala, že britský trh práce zůstává překvapivě odolný — nejnovější čísla naznačují, že tlak na trhu zaměstnanosti přetrvává i přes vysoké úrokové sazby. Růst zaměstnanosti výrazně překonal očekávání, počet nezaměstnaných dopadl výrazně lépe, než se předpokládalo, a míra nezaměstnanosti zůstala stabilní na úrovni 4,9 %. Jediným slabším prvkem zprávy bylo mírně nižší tempo růstu mezd, než se čekalo, avšak celkově publikace podporuje hodnocení, že kondice britského trhu práce zůstává solidní.
Ekonomický kalendář
08:00 Velká Británie – Změna zaměstnanosti (za, květen): -4 tis., oproti očekávaným -8 tis. a předchozímu odečtu +2 tis.
- Míra nezaměstnanosti: 4,9 %, v souladu s očekáváním (4,9 %) a beze změny oproti předchozímu odečtu (4,9 %).
- Změna počtu nezaměstnaných (Unemployment Change): 6,7 tis., oproti výhledu 29,4 tis. a předchozímu odečtu 31,2 tis.
- Změna zaměstnanosti 3M/3M: 147 tis., oproti očekávaným 80 tis. a předchozím 100 tis.
- Průměrná týdenní mzda r/r (Average Weekly Earnings): 4,3 %, pod výhledem 4,5 % a předchozím odečtem 4,4 %.
- Průměrná týdenní mzda bez bonusů r/r: 3,4 %, v souladu s očekáváním (3,4 %) a předchozím odečtem (3,4 %).
09:00 Švýcarsko – Obchodní bilance: 5,224 mld CHF, oproti předchozímu odečtu 6,110 mld CHF (konsenzus není k dispozici).
10:00 Eurozóna – Průzkum ECB o úvěrových podmínkách bank (Bank Lending Survey)
11:00 Německo – Index ekonomického sentimentu ZEW: výhled 15,3 bodu, předchozí hodnota 10,5 bodu.
11:00 Německo – Index současných podmínek ZEW: výhled -77,7 bodu, předchozí hodnota -81,0 bodu.
11:00 Eurozóna – Index očekávání ZEW: předchozí hodnota 9,5 bodu.
14:15 USA – Týdenní změna počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti (ADP Weekly Employment Change): předchozí hodnota 19,75 tis.
22:30 USA – Týdenní zpráva API o zásobách ropy:
- Zásoby benzínu: předchozí hodnota +8,2 %
- Zásoby destilátů: předchozí hodnota -1,664 mil. barelů
- Zásoby v Cushingu: předchozí hodnota +2,3 mil. barelů
- Celkové zásoby ropy: předchozí hodnota -0,564 mil. barelů
Výsledky společností
Přibližně v 12:30 zveřejní čtvrtletní výsledky: General Motors, 3M a Charles Schwab publikují zprávy za 2. čtvrtletí 2026.
Graf GBPUSD (interval D1)
Britská libra šterlinků těží z dat z trhu práce a přibližuje se k 50dennímu exponenciálnímu klouzavému průměru EMA50 na úrovni 1,344. Proražení nad 1,35 by mohlo předznamenat výraznější vzestupný impuls, zatímco úroveň 1,342 zůstává důležitou podporou.
Zdroj: xStation5
Shrnutí trhů: Aerolinky pod tlakem, Evropa odolává drahé ropě
💴 Graf dne: USDJPY – Dolar vyhrává další kolo, ale Tokio se připravuje na odpověď
BREAKING: Německý PPI zpomaluje. Cenové tlaky v průmyslovém sektoru polevují
🌍 Ekonomický kalendář: Inflační tlak v Německu a Kanadě a balíček dat z Polska
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.