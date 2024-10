Ekonomický kalendář: Srpnová zpráva o indexu spotřebitelských cen v USA v centru pozornosti na Wall Street

Slabší nálada při otevření evropských burz po smíšené seanci na Wall Street a poklesu asijských akcií.

Japonský jen posiluje na vlně komentářů Nakagawy z BoJ a očekávané změny dynamiky politiky Fedu.

Investoři čekají na údaje o indexu spotřebitelských cen ve Spojených státech za srpen (14:30) - ústřední makročíslo dne

Globální investoři dnes čekají na zveřejnění zprávy o inflaci CPI ze Spojených států, i když její zveřejnění může na trh přinést nejistotu - zejména vzhledem k převládající náladě a skutečnosti, že investoři, poněkud vystrašení oslabujícím trhem práce, by rádi viděli, aby Federální rezervní systém co nejdříve snížil sazby. Reakce by mohla být tím větší, čím více se bude údaj lišit od konsenzu. V tomto případě by růst inflace mohl investory vyděsit a způsobit pokles očekávaného rozsahu uvolňování měnové politiky Fedu (a posílení dolaru a pravděpodobný růst USDJPY).

Na druhé straně silný pokles cen ropy (a pohonných hmot) může zmírnit případné „zklamání“ z růstu CPI a způsobit, že trh bude vyšší údaje číst spíše jako důkaz, že ekonomika příliš neoslabuje. Naopak mnohem nižší CPI, než se očekávalo, by mohl vést ke zvýšeným obavám o skutečné zdraví spotřebitelů. Ani tento scénář se pro indexy nejeví pozitivně, i když by mohl přimět Fed k tomu, aby na zářijovém zasedání učinil pohyb o 50 bb.

Investoři se pravděpodobně rychle podívají dovnitř zprávy a budou bedlivě sledovat, které inflační segmenty přispěly k poklesu, resp. růstu cen. Pokud mnohem nižší ceny benzinu podpoří nižší údaje o CPI, přičemž nebudou existovat „obavy o ekonomickou poptávku“ - měl by to být pro Wall Street „nejlepší scénář“. V tuto chvíli zůstává reakce na zprávu nejistá a je pravděpodobné, že nejistota na akciových indexech přetrvá až do 14:30. Po včerejším téměř 5% poklesu ropy budou investoři pozorně sledovat změnu stavu zásob podle EIA, kde investoři očekávají stejný údaj u zásob benzínu a nárůst zásob ropy o více než 1 milion barelů po předchozím poklesu o téměř 7 milionů.

Makrokalendář

14:30 , USA - Inflace spotřebitelských cen za srpen. Očekává se: 2,5 % r/r Předchozí: 2,9 % (prognóza: 0,2 % m/m oproti předchozím 0,2 %).

Jádrová inflace spotřebitelských cen. Očekává se:: 3.2% y/y Předchozí: 3.2% (prognóza0.2% m/m vs. 0.2% předchozí)

16:30 , Změna zásob ropy podle americké agentury EIA: 1,05 mil. barelů oproti předchozím -6,87 mil. barelů.