Ekonomický kalendář: Stav průmyslu ve stínu cen ropy

Náladu na globálních trzích ovlivňuje eskalace konfliktu na Blízkém východě a smíšené výsledky technologického sektoru. Další série amerických útoků na Írán a útoky Húsíů na saúdské tankery zvýšily obavy ze současného narušení lodní dopravy přes Hormuzský průliv a Rudé moře. Írán podle zpráv také opakovaně odmítl pokusy států Perského zálivu o zprostředkování jednání. Brent zůstává nad 100 USD za barel.
Rostoucí ceny energií opět zvyšují inflační očekávání a výnosy dluhopisů. Trh aktuálně započítává 30–40% pravděpodobnost zvýšení sazeb Fedu. Technologický sektor zároveň zůstává pod tlakem kvůli výprodejům akcií Alphabetu a Tesly, které souvisejí s rostoucími výdaji na AI a zhoršujícími se peněžními toky.
Rozsáhlé poklesy během včerejší seance spolu s absencí nových negativních zpráv, které by trh musel započítat, vedou k tomu, že futures na hlavní indexy část včerejších ztrát korigují.
Dnešní kalendář se zaměřuje na předběžné indexy PMI z Evropy a USA. Data pomohou posoudit, zda prudký růst cen energií již začíná omezovat ekonomickou aktivitu.
Klíčová data z Asie
- Japonská inflace CPI v červnu dosáhla 1,7 % meziročně oproti předchozím 1,5 %, v souladu s očekáváním trhu. Jádrová inflace vzrostla z 1,4 % na 1,6 %.
- Japonský index PMI ve výrobě dosáhl v červenci 54,7 bodu oproti očekávaným 54,5 bodu. PMI ve službách však klesl z 52,2 na 51,9 bodu.
- Australský kompozitní index PMI vzrostl z 50,4 na 52,6 bodu. PMI ve službách dosáhl 53,0 bodu a ve výrobě 51,7 bodu.
- Indický index PMI klesl z 57,1 na 54,3 bodu, což je nejnižší úroveň za více než čtyři roky. PMI ve službách se snížil z 57,4 na 53,1 bodu.
Dnešní kalendář
- 08:00 – Německo: Spotřebitelská důvěra: -29,6 bodu
- Očekávání: -28,5 bodu, předchozí hodnota: -29,3 bodu
- 08:00 – Spojené království: Maloobchodní tržby za červen: 1,0 % meziměsíčně a 4,2 % meziročně
- Očekávání: -0,3 % meziměsíčně a 2,3 % meziročně, předchozí hodnoty: 1,2 % a 3,5 %
- 09:15 – Francie: Předběžné indexy PMI za červenec
- Výroba: 50,0 bodu
- Očekávání: 51,0 bodu
- Služby: 49,8 bodu
- Očekávání: 47,5 bodu
- Kompozitní index: 49,6 bodu
- Očekávání: 47,8 bodu
- Výroba: 50,0 bodu
- 09:30 – Německo: Předběžné indexy PMI za červenec
- Výroba: 52,2 bodu
- Očekávání: 50,5 bodu
- Služby: 49,6 bodu
- Očekávání: 49,0 bodu
- Kompozitní index: 51,2 bodu
- Očekávání: 49,8 bodu
- Výroba: 52,2 bodu
- 10:00 – Eurozóna: Předběžné indexy PMI za červenec
- Výroba: očekávání 51,5 bodu, předchozí hodnota 51,4 bodu
- Služby: očekávání 49,8 bodu, předchozí hodnota 49,4 bodu
- Kompozitní index: očekávání 50,3 bodu, předchozí hodnota 50,0 bodu
- 10:30 – Spojené království: Předběžné indexy PMI za červenec
- Výroba: očekávání 52,0 bodu, předchozí hodnota 52,5 bodu
- Služby: očekávání 49,4 bodu, předchozí hodnota 48,8 bodu
- 14:30 – Kanada: Index cen výrobců za červen
- Očekávání: -0,4 %, předchozí hodnota: 1,2 %
- 15:45 – USA: Předběžné indexy PMI za červenec
- Výroba: očekávání 54,3 bodu, předchozí hodnota 53,9 bodu
- Služby: očekávání 51,5 bodu, předchozí hodnota 51,2 bodu
- 16:00 – USA: Prodeje nových domů za červen
- Očekávání: 610 tis., předchozí hodnota: 580 tis.
Kalendář tržeb před otevřením amerického trhu
- American Express
- Verizon Communications
- NextEra Energy
- HCA Healthcare
- SLB
3 trhy, které sledovat
- Brent: Ropa zůstává hlavním nositelem geopolitického a inflačního rizika. Udržení ceny nad 90 USD za barel by mohlo dále zvýšit výnosy dluhopisů a očekávání růstu úrokových sazeb.
- DE40: Index bude reagovat na překvapivě silný německý PMI ve výrobě. Tento pozitivní vliv však vyvažují vysoké ceny energií a slabý sektor služeb. Klíčový bude kompozitní index PMI eurozóny.
- USDJPY: Měnový pár zůstává poblíž několikaletých maxim díky růstu amerických výnosů. Další posilování dolaru zvyšuje pravděpodobnost devizové intervence japonských úřadů.
Kakaová velmoc plánuje návrat 🍫 Indonésie investuje do obnovy plantáží ⚠️
BREAKING: Oživení eurozóny? Pozitivní údaje PMI tlumí vysoké ceny ropy a zemního plynu
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (23.7.2026)
DE40 posiluje 🔼
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