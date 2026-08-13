Krypto novinky: Fidelity chce staking v Ethereum ETF, tokenizované akcie prudce rostou a DeFi mění ekonomiku tokenů 🚀

Dnešní dění na kryptoměnovém trhu přináší další posun směrem k propojení digitálních aktiv s tradičními financemi. Fidelity chce přidat staking do svého spotového Ethereum ETF, Hongkong rozšiřuje regulovaný trh se stablecoiny a hodnota tokenizovaných akcií během jediného roku dramaticky vzrostla. Pozornost zároveň přitahuje nový trend v DeFi, kde stále více projektů využívá své příjmy k odkupu a spalování vlastních tokenů.
Bitwise: Kryptoměnové valuace by se mohly zdvojnásobit
- Investiční ředitel Bitwise Matt Hougan očekává výraznou změnu způsobu, jakým budou investoři oceňovat kryptoměnové projekty. Podle něj se trh mimo Bitcoin postupně posouvá k modelu, ve kterém jsou příjmy protokolů přímo propojeny s hodnotou tokenů.
- Projekty jako Hyperliquid, Uniswap, Aave, Pump.fun nebo Lighter už využívají část poplatků k odkupům tokenů nebo jejich stahování z oběhu. Hougan očekává, že během příštích 12 až 24 měsíců tento přístup převezmou další DeFi aplikace i blockchainy první vrstvy.
- Pokud se tento model rozšíří, podle Hougana by se valuace některých kryptoměnových projektů mohly minimálně zdvojnásobit. Investoři by totiž získali možnost hodnotit tokeny pomocí metrik podobných těm, které se používají u tradičních společností.
- Existuje však důležitý rozdíl. Držitel tokenu zpravidla nemá stejný právní nárok na příjmy jako akcionář na zisky společnosti a pravidla tokenomiky mohou být později změněna komunitou.
Fidelity chce přidat staking do Ethereum ETF
- Fidelity Investments podala americké SEC dokumentaci, podle které chce umožnit staking Etherea ve svém spotovém produktu Fidelity Ethereum Fund (FETH).
- Fond by za běžných podmínek mohl stakovat až 100 % drženého ETH, s výjimkou aktiv potřebných pro odkupy podílů, provozní výdaje a zajištění likvidity. Z vytvořených stakingových odměn by fondu připadalo 85 %, zatímco zbývajících 15 % by pokrývalo poplatky spojené se stakingem.
- Fidelity plánuje odměny distribuovat investorům čtvrtletně v hotovosti, jejich výplata však nebude garantována. Přidání stakingu by mohlo zvýšit konkurenceschopnost FETH vůči produktům, které už investorům určitou formu stakingového výnosu nabízejí.
- Pro Ethereum ETF jde o důležitý posun. Staking totiž umožňuje, aby držené ETH vedle cenového zhodnocení vytvářelo také dodatečný výnos.
Hongkong rozjíždí regulovaný stablecoinový trh
- Hongkong se posouvá od udělování stablecoinových licencí k jejich praktickému využití. HashKey Exchange se stal autorizovaným distributorem stablecoinu HKDAP, který je navázán na hongkongský dolar.
- Platforma už uskutečnila první minting a následný odkup HKDAP pro způsobilé klienty. V počáteční fázi je produkt určen institucím a profesionálním investorům.
- Emitentem HKDAP je Anchorpoint Financial, společný podnik Standard Chartered Bank (Hong Kong), HKT a Animoca Brands. Do budoucna se počítá s využitím stablecoinu například pro přeshraniční platby, vypořádání transakcí a tokenizované finance.
- Podle dřívějšího odhadu Citi by objem hongkongských dolarových stablecoinů mohl časem dosáhnout až 16 miliard USD, skutečná míra jejich adopce je však zatím omezená.
Tokenizované akcie vyrostly z 80 milionů na 2,7 miliardy USD
- Výrazný růst pokračuje také na trhu tokenizovaných akcií. Binance bStocks se necelé dva měsíce po spuštění dostal na pozici druhého největšího emitenta podle hodnoty tokenizovaných akcií.
- Hodnota bStocks dosahovala přibližně 610,6 milionu USD, čímž produkt mírně překonal xStocks s 601,2 milionu USD. Největším hráčem zůstával Ondo Finance s přibližně 927 miliony USD.
- Ještě zajímavější je růst celého segmentu. Hodnota tokenizovaných akcií sledovaných Token Terminalem vzrostla během přibližně jednoho roku z 80 milionů USD na 2,7 miliardy USD.
- Tokenizace tak patří mezi nejrychleji rostoucí oblasti propojující blockchain s tradičními finančními aktivy. Investorům umožňuje získat ekonomickou expozici vůči akciím prostřednictvím blockchainových tokenů, aniž by přímo vlastnili samotné akcie.
Copper získává regulovanou pozici v USA
- Poskytovatel infrastruktury pro digitální aktiva Copper rozšiřuje své působení ve Spojených státech. Jeho americká divize Copper Markets (US) získala registraci broker-dealera u SEC a stala se členem FINRA.
- Firma chce americkým institucionálním klientům poskytovat úschovu digitálních aktiv, staking, financování a OTC služby. Součástí nabídky má být také síť ClearLoop, prostřednictvím které mohou instituce využívat kryptoměny a tokenizovaná aktiva jako kolaterál.
- Krok ukazuje pokračující institucionalizaci kryptoměnového trhu v USA a rostoucí snahu poskytovatelů infrastruktury fungovat uvnitř existujícího regulatorního rámce.
BitGo roste, ale zůstává ve ztrátě
- BitGo vykázalo za druhé čtvrtletí tržby 4,3 miliardy USD, meziročně téměř o 80 % více. Přes výrazný růst příjmů však společnost skončila v čisté ztrátě 19 milionů USD.
- Výsledek ovlivnily mimo jiné nižší marže a ztráta z přecenění digitálních aktiv. Firma proto pokračuje ve snižování nákladů a očekává úspory kolem 15 milionů USD ročně. Zároveň schválila program zpětného odkupu akcií až za 50 milionů USD.
Metaplanet Bitcoin neprodává
- Převod 5 014 BTC v hodnotě přibližně 322 milionů USD vyvolal spekulace, že japonská Metaplanet začala prodávat část svých bitcoinových rezerv. Generální ředitel Simon Gerovich však uvedl, že šlo pouze o běžnou operaci související s úschovou aktiv a žádný Bitcoin prodán nebyl.
- Metaplanet tak nadále drží 43 000 BTC a zůstává největší veřejně obchodovanou bitcoinovou treasury společností v Asii. Do konce roku 2026 chce své rezervy zvýšit až na 100 000 BTC a o rok později na 210 000 BTC.
Securitize po výsledcích padá o 16 %
- Slabší zprávy přišly od tokenizační platformy Securitize. Tržby za druhé čtvrtletí dosáhly pouze 14,4 milionu USD, zatímco analytici očekávali přibližně 20,6 milionu USD.
- Příjmy přímo z tokenizace meziročně klesly o 12 % na 7,8 milionu USD a čistá ztráta se prohloubila na 21,7 milionu USD. Akcie proto v předobchodní fázi reagovaly propadem přibližně o 16 %.
- Na druhou stranu průměrná hodnota tokenizovaných aktiv pod správou společnosti dosáhla rekordních 4,3 miliardy USD, meziročně o 16 % více. Slabší hospodaření Securitize tak zatím kontrastuje s rychlým růstem širšího trhu tokenizovaných reálných aktiv.
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