Ekonomický kalendář – Trh očekává inflaci PCE na konci měsíce

Nejvýznamnějším údajem zveřejněným během dnešní seance bude bezpochyby zpráva o inflaci osobních spotřebních výdajů (PCE) v USA. Jelikož se jedná o preferovaný ukazatel inflace Federálního rezervního systému, mohl by být klíčový pro dosažení konsensu ohledně snížení úrokových sazeb, ačkoli před zářijovým zasedáním budou zveřejněny také údaje o CPI a trhu práce NFP za srpen. Stojí za zmínku, že inflace PCE může být zvýšená kvůli clům, i když hlavní dopad se očekává v srpnových číslech. Odpoledne budou zveřejněna také data o inflaci z Německa, největší ekonomiky eurozóny, zatímco konečný index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity za srpen bude zveřejněn krátce po zahájení americké seance.
Dnes ráno byly zveřejněny údaje o maloobchodním prodeji v Německu, které vykazují slabý výkon. Tržby v červenci meziměsíčně poklesly o 1,5 %, což je prudší pokles než očekávaných 0,4 %. Dovozní ceny poklesly meziročně o 1,4 % a meziměsíčně o 0,4 %, což je větší pokles, než se očekávalo, a souvisí to se silou eura.
Ve Francii činila srpnová inflace CPI 0,9 % meziročně, oproti očekávaným 1,0 %. Konečný HDP za 2. čtvrtletí dosáhl 0,3 % mezikvartálně, což odpovídá očekáváním.
09:00 Španělsko – srpnová inflace CPI (Odhad: 2,8 % r/r; Předchozí: 2,7 % r/r)
09:00 Španělsko – srpnová měsíční inflace CPI (Odhad: 0,1 % m/m; Předchozí: -0,1 % m/m)
09:00 Španělsko – červencové maloobchodní tržby (Odhad: 0,1 % m/m; Předchozí: -0,3 % m/m)
14:00 Německo – srpnová inflace CPI (Odhad: 2,1 % r/r; Předchozí: 2,0 % r/r)
14:00 Německo – srpnová měsíční inflace CPI (Odhad: 0,0 % m/m; Předchozí: 0,3 % m/m)
14:30 USA – jádrová inflace PCE (Odhad: 2,9 % r/r; Předchozí: 2,8 % r/r)
14:30 USA – měsíční jádrová inflace PCE (Odhad: 0,3 % m/m; Předchozí: 0,3 % m/m)
14:30 USA – inflace PCE (Odhad: 2,6 % r/r; Předchozí: 2,6 % r/r)
14:30 USA – měsíční inflace PCE (Odhad: 0,3 % m/m; Předchozí: 0,3 % m/m)
14:30 Kanada – anualizovaný HDP za 2. čtvrtletí (Odhad: -0,6 %; Předchozí: 2,2 %)
14:30 Kanada – červnový měsíční HDP (Odhad: 0,1 % m/m; Předchozí: -0,1 % m/m)
16:00 USA – srpnový index spotřebitelské důvěry (UoM) (Odhad: 58,6; Předchozí: 61,7)
16:00 USA – inflační očekávání na 1 rok (Odhad: 4,9 %; Předchozí: 4,5 %)
16:00 USA – inflační očekávání na 5 let (Odhad: 3,9 %; Předchozí: 3,4 %)
