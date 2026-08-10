📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (7.8.2026)

Vítězové:
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Airbnb Inc (ABNB) +17,43 %: Americká společnost provozující populární online platformu pro zprostředkování krátkodobého ubytování a zážitků po celém světě.
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Microchip Technology Inc (MCHP) +13,89 %: Výrobce polovodičů, mikrokontrolérů a integrovaných obvodů využívaných v automobilovém, průmyslovém a spotřebitelském sektoru.
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Coherent Corp (COHR) +13,44 %: Globální poskytovatel optických materiálů, laserů a fotonických technologií pro průmysl, polovodiče a komunikační sítě.
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Palantir Technologies Inc (PLTR) +10,32 %: Softwarová společnost specializující se na pokročilou analýzu velkých dat (big data) s využitím umělé inteligence pro vládní agentury i velké korporace.
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Moderna Inc (MRNA) +9,86 %: Biotechnologická a farmaceutická společnost známá především vývojem vakcín a inovativních léčiv na bázi technologie mRNA.
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Axon Enterprise Inc (AXON) +9,29 %: Výrobce technologií pro policii a bezpečnostní složky, známý především svými nesmrtícími zbraněmi (Taser), osobními kamerami a cloudovým softwarem pro správu důkazů.
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Honeywell Aerospace Inc (HON) +7,69 %: Divize obřího průmyslového koncernu Honeywell, která se zaměřuje na vývoj a výrobu avioniky, motorů a letadlových systémů.
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Newmont Corp (NEM) +7,16 %: Jedna z největších světových těžařských společností, která se zaměřuje především na těžbu zlata, ale i mědi, stříbra a zinku.
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Aptiv PLC (APTV) +7,02 %: Globální technologická společnost dodávající automobilové komponenty, silně zaměřená na software pro autonomní řízení, bezpečnostní systémy a elektrifikaci vozidel.
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HP Inc (HPQ) +6,64 %: Nadnárodní technologická společnost vyrábějící osobní počítače, notebooky, tiskárny a související příslušenství.
Poražení:
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Trade Desk Inc/The (TTD) -21,90 %: Globální technologická společnost nabízející cloudovou reklamní platformu pro nákup a správu digitální inzerce napříč různými formáty.
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Akamai Technologies Inc (AKAM) -6,76 %: Poskytovatel cloudových služeb a sítí pro doručování obsahu (CDN), který zrychluje a zabezpečuje webové stránky a internetové aplikace.
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Zoetis Inc (ZTS) -5,97 %: Největší světová farmaceutická společnost zaměřená výhradně na zdraví zvířat – vyvíjí a vyrábí léky a vakcíny pro domácí mazlíčky i hospodářská zvířata.
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ResMed Inc (RMD) -5,06 %: Výrobce zdravotnických přístrojů a cloudového softwaru primárně pro diagnostiku a léčbu spánkové apnoe a dalších respiračních onemocnění.
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Seagate Technology Holdings PL (STX) -4,71 %: Přední americký výrobce pevných disků (HDD) a komplexních řešení pro ukládání velkých objemů dat.
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CDW Corp/DE (CDW) -4,34 %: Poskytovatel technologických produktů a IT řešení pro firmy, vládu, vzdělávací a zdravotnické instituce v Severní Americe a Evropě.
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Targa Resources Corp (TRGP) -4,24 %: Energetická společnost zabývající se infrastrukturou pro shromažďování, zpracování, přepravu a skladování zemního plynu a zkapalněných ropných plynů (NGL).
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Texas Pacific Land Corp (TPL) -4,21 %: Společnost patřící k největším vlastníkům půdy v Texasu, generující příjmy primárně z pronájmu pozemků těžařským firmám z ropného průmyslu.
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News Corp (NWS) -4,19 %: Globální mediální a informační konglomerát (pod kontrolou rodiny Murdochových) zaměřený na zpravodajství, knižní vydavatelství a digitální realitní služby.
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Monster Beverage Corp (MNST) -4,04 %: Významný výrobce a distributor energetických nápojů a alternativních nápojů pod celou řadou známých značek.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.