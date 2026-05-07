Ekonomický kalendář: Trhy se zaměřují na německá data a vystoupení zástupců centrálních bank

Čtvrteční seance bude pravděpodobně relativně rušná. Platí to jak z hlediska makroekonomických dat, tak vystoupení představitelů centrálních bank. Investoři se zaměří především na evropská průmyslová a obchodní data, rozhodnutí o úrokových sazbách ve Švédsku a Norsku a také na řadu komentářů zástupců ECB a Fedu. Zvláštní pozornost přitahují silná německá průmyslová data, která by mohla zlepšit sentiment kolem evropské ekonomiky. Později během dne se pozornost trhů přesune do USA, kde budou klíčová data z trhu práce a komentáře představitelů Fedu.
Dnešní ekonomický kalendář
08:00 Německo: Průmyslové objednávky sezónně očištěné (m/m): březen: skutečnost 5 %: výhled 1 %: předchozí hodnota 1,4 %
08:00 Německo: Průmyslové objednávky sezónně neočištěné (r/r): březen: předchozí hodnota 2,2 %
08:00 Německo: Průmyslové objednávky očištěné o pracovní dny (r/r): březen: skutečnost 6,3 %: předchozí hodnota 3,5 %
08:30 Maďarsko: Maloobchodní tržby očištěné o pracovní dny (r/r): březen: předchozí hodnota 3,8 %
08:45 Francie: Obchodní bilance sezónně očištěná (EUR): březen: výhled -5,6 mld.: předchozí hodnota -5,78 mld.
09:00 Švýcarsko: Míra nezaměstnanosti sezónně neočištěná: duben: předchozí hodnota 3,1 %
09:00 Švýcarsko: Míra nezaměstnanosti sezónně očištěná: duben: výhled 3 %: předchozí hodnota 3 %
09:00 Česká republika: Obchodní bilance (CZK): březen: výhled 19,8 mld.: předchozí hodnota 19,3 mld.
09:00 Česká republika: Průmyslová výroba (r/r): březen: výhled 1,9 %: předchozí hodnota 1,3 %
09:00 Slovensko: Obchodní bilance (EUR): březen: předchozí hodnota 321,6 mil.
09:00 Slovensko: Maloobchodní tržby (r/r): březen: předchozí hodnota -2,5 %
09:00 Eurozóna: Projev člena Výkonné rady ECB Luise de Guindose
09:30 Švédsko: Rozhodnutí o úrokových sazbách: květen: výhled 1,75 %: předchozí hodnota 1,75 %
10:00 Norsko: Rozhodnutí o úrokových sazbách: květen: výhled 4,00 %: předchozí hodnota 4,00 %
11:00 Eurozóna: Maloobchodní tržby sezónně očištěné (m/m): březen: výhled -0,3 %: předchozí hodnota -0,2 %
11:00 Eurozóna: Maloobchodní tržby očištěné o pracovní dny (r/r): březen: výhled 0,9 %: předchozí hodnota 1,7 %
13:30 USA: Zpráva Challenger o plánovaném propouštění: duben: předchozí hodnota 60,62 tis.
14:30 USA: Předběžné jednotkové náklady práce (q/q): 1. čtvrtletí: výhled 2,6 %: předchozí hodnota 4,4 %
14:30 USA: Předběžná produktivita (q/q): 1. čtvrtletí: výhled 1,1 %: předchozí hodnota 1,8 %
14:30 Chile: Obchodní bilance (USD): duben: předchozí hodnota 3 061 mil.
14:30 Česká republika: Rozhodnutí ČNB o úrokových sazbách: květen: výhled 3,50 %: předchozí hodnota 3,50 %
14:30 USA: Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti: týden: výhled 205 tis.: předchozí hodnota 189 tis.
14:40 Eurozóna: Projev člena Výkonné rady ECB Philipa R. Lanea
15:00 Polsko: Projev guvernéra NBP Adama Glapińského
16:00 USA: Výdaje na stavebnictví (m/m): únor: předchozí hodnota -0,3 %
16:00 USA: Výdaje na stavebnictví (m/m): březen: výhled 0,2 %
16:30 USA: Týdenní změna zásob zemního plynu: týden: předchozí hodnota 79 mld.
19:00 Eurozóna: Projev členky Výkonné rady ECB Isabel Schnabel
20:05 USA: Projev prezidentky clevelandského Fedu Beth Hammack
21:00 USA: Spotřebitelské úvěry (USD): březen: výhled 12,5 mld.: předchozí hodnota 9,48 mld.
21:30 USA: Projev prezidenta newyorského Fedu Johna Williamse
