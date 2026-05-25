Ekonomický kalendář: USA, Velká Británie a části Evropy budou pro obchodování zavřené 💡 (25.05.2026)

Upozornění: obchodování je dnes velmi slabé. Trhy jsou zavřené v USA kvůli Memorial Day, ve Velké Británii kvůli Spring Bank Holiday a v částech Evropy kvůli Letnicím. Týká se to Německa, Francie a Švýcarska. Euronext a Xetra budou otevřené, ale při slabých objednávkových knihách může jakákoli zpráva z Teheránu nebo Washingtonu vyvolat prudké pohyby.
🌍 Co hýbe trhem?
- Hlavním tématem jsou jednání mezi USA a Íránem a Hormuzský průliv. Trump o víkendu nejprve oznámil, že dohoda je „z velké části vyjednaná“. V neděli však svůj postoj změnil. Námořní blokáda zůstává v platnosti, dokud nebude dohoda podepsána a ratifikována. Přesto na trhu převládá optimismus. Dva tankery LNG opustily Hormuzský průliv a supertanker s iráckou ropou pro Čínu vyplul z Perského zálivu poté, co tam uvízl téměř tři měsíce.
📈 Otevření trhu – risk-on
- Evropské futures otevírají v režimu risk-on. DE40 roste o +1,65 % na 25 252 bodů a EU50 přidává +1,60 % na 6 094 bodů. Nikkei 225 dnes dosáhl historického rekordu. Postupně prorazil hranice 64 000 a 65 000 bodů a uzavřel na 65 263 bodech (+3,04 %). Tchajwanský Taiex také dosáhl historického maxima nad 43 000 body (+2,91 %). Futures na S&P 500 rostou o +0,7 % a futures na Nasdaq o +1,2 %.
🛢️ Ropa – největší poražený
- OIL (Brent) klesá o -5,35 % na 94,52 USD/barel, zatímco WTI ztrácí -5,75 % na 90,65 USD/barel. Jde o nejnižší úrovně za poslední dva týdny. Pokles je přímou reakcí na pokrok v jednáních s Íránem. Zlato roste o +1,21 % na 4 562 USD/oz. Růst táhne slabší dolar, nikoli klasický efekt bezpečného přístavu. Stříbro je silnější a přidává +2,91 %.
💱 Měny
- Dolar je pod tlakem. USDIDX klesá o 0,30 % na 98,93. EUR/USD roste na 1,1643 a GBP/USD na 1,3486. Čínský jüan podle fixingu PBOC stojí na 6,8318. Jde o jeho nejsilnější úroveň od února 2023.
📋 Dnešní makroekonomická data
- Žádná.
🔑 Co sledovat?
- Jakýkoli tweet nebo příspěvek od Trumpa, případně jakékoli vyjádření Rubia k Íránu, může vyvolat prudké pohyby na ropě, dolaru a indexových futures. Kvůli nízké likviditě může být efekt zesílený. Plnohodnotná obchodní seance s běžnou likviditou se obnoví až v úterý. Do té doby bude trh čelit také výsledkové sezoně. Ve středu reportují Salesforce a PDD Holdings, ve čtvrtek Royal Bank of Canada, Dell Technologies a Autodesk.
Ranní shrnutí: Geopolitický risk-on po víkendu 🟩 (25.05. 2026)
