🔴Nová éra ve Fedu: Kevin Warsh přebírá vedení. US30 nad 50 tis.

Dnešní uvedení Kevina Warshe do funkce předsedy Federálního rezervního systému Donaldem Trumpem působí jako veřejný manifest hluboké reformy americké centrální banky. Výroky amerického prezidenta během ceremonie jasně vymezují, co Bílý dům od nového šéfa očekává a s jakou agendou Warsh do instituce přichází.
Klíčové pilíře Trump-Warsh doktríny
- Konec forward guidance: Trumpovo oznámení, že Warsh omezí praxi forward guidance, signalizuje revoluci v tržní komunikaci. Fed dosud své kroky naznačoval měsíce dopředu, což podle kritiků, včetně Warshe, činilo centrální banku závislou na náladách Wall Street a připravovalo ji o flexibilitu. Pod novým vedením by Fed měl přestat „vést investory za ruku“ a stát se méně předvídatelným. Měl by reagovat na příchozí data, ne na dlouho dopředu dané sliby. Warsh už dříve upozorňoval, že Fed by měl být schopen rozhodovat na základě vlastních prognóz, aniž by čekal, až se tvrdá data skutečně objeví. Pokud svým predikcím věříme, proč nereagujeme?
- „Ekonomický růst neznamená inflaci“: To je základ ekonomické filozofie této dvojice. Trump přímo zpochybnil konzervativní makroekonomický pohled a prohlásil, že silná a produktivní ekonomika může a má růst rychle, aniž by automaticky vyvolávala cenové tlaky. Warsh má ukázat, že podpora nabídky a inovací je lepším lékem na inflaci než dusit poptávku.
- Vyrůst z dluhu místo utahování opasků: Trump prohlásil: „Máme určitý dluh, který chceme vyřešit. Z dluhu vyrosteme.“ To znamená odmítnutí úsporné politiky ve prospěch agresivního růstu HDP, který relativně sníží zátěž amerického dluhu. Tento plán ale vyžaduje předsedu Fedu, který při prvních známkách ekonomického oživení nezačne prudce zdražovat peníze.
- Návrat k „hlavní misi“: Trumpův výrok, že „Fed se vzdálil své hlavní misi“, míří na nedávnou tendenci centrální banky věnovat se vedlejším tématům. Pro Warshe znamená návrat ke kořenům soustředit se na stabilitu dolaru, ochranu finančního systému a snížení bilance, která narostla na absolutní limit.
Paradox „totální nezávislosti“
Trumpův projev ukazuje dualitu jeho přístupu k nezávislým institucím, která je pro něj typická.
„Chci, aby byl Warsh zcela nezávislý. Nedívej se na mě, dělej si svoje,“ prohlásil prezident, aby o chvíli později dodal: „Warsh chápe, že když je ekonomika silná, je potřeba ji nechat růst.“
Tento výrok přesně vymezuje hranice této „nezávislosti“. Warsh má volnou ruku, pokud jeho kroky podporují silný ekonomický růst.
Pro nového šéfa Fedu to bude obrovská manažerská i komunikační výzva. Do funkce vstupuje se silným mandátem od prezidenta, ale skutečný test nezávislosti přijde až ve chvíli, kdy tvrdá realita trhu bude vyžadovat rozhodnutí, která půjdou proti politické agendě Bílého domu. Omezení komunikace prostřednictvím forward guidance mu přitom může poskytnout ideální kouřovou clonu pro autonomní politiku bez neustálého vysvětlování trhům a politikům.
Sám Trump nakonec uzavřel, že trh hledí do budoucna optimisticky, a poukázal na to, že index Dow Jones Industrial Average dosahuje rekordních hodnot vysoko nad hranicí 50 000 bodů.
