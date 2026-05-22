💯Denní shrnutí - Wall Street blízko rekordům před prodlouženým víkendem

📈 Globální trhy a burzy
- Americké akciové indexy před prodlouženým víkendem výrazně rostou, přičemž Dow Jones Industrial Average vytváří nová historická maxima. Kontrakt na US30 se obchoduje nad 50 800 body poté, co předchozí den prorazil psychologickou hranici 50 000 bodů.
- Kontrakt na US500 se také blíží rekordním maximům, drží se nad úrovní 7 500 bodů a zaznamenává už osmý růstový týden v řadě. Jde o nejdelší takovou sérii od roku 2023.
- Optimismus na Wall Street doprovází pokles indexu volatility VIX na úrovně, které trh neviděl od začátku února. Výborný sentiment je přímo spojen s poklesem cen ropy po nedávných komentářích Donalda Trumpa a signálech z Íránu, které naznačují pokročilou fázi mírových jednání.
- Trhy zažívají úzkou rally taženou umělou inteligencí. UBS varuje před její extrémní koncentrací. Od vypuknutí konfliktu s Íránem na začátku března vzrostl koš akcií spojených s AI, například ekosystém Anthropic, o 56 %, zatímco širší trh měřený indexem S&P 500 Equal Weighted se pohybuje do strany.
- Příliv kapitálu podporuje firemní likviditu. Hodnota zpětných odkupů akcií a fúzí a akvizic v USA překročila v roce 2026 rekordní 1 bilion USD.
📱 Společnosti
- Akcie IBM (+2,2 %) a GlobalFoundries (+5,5 %) rostou v reakci na rozhodnutí americké vlády podpořit rozvoj domácí kvantové infrastruktury částkou 2 miliardy USD.
- Mezi největší růstové tituly po výsledcích nebo aktualizaci výhledu patří IMAX (+15 % kvůli spekulacím o možném prodeji společnosti), Workday (+8,1 %), Zoom (+8 %), Ross Stores (+5,2 %) a Take-Two (+4,6 %), které oficiálně oznámilo vydání Grand Theft Auto VI na 19. listopadu.
- Čínské technologické firmy jsou pod silným prodejním tlakem, včetně BABA (-3,9 %) a TCOM (-6,1 %), které reagují na oznámení nových regulačních sankcí. Pod tlakem je také biotechnologická firma Denali Therapeutics (-3,1 %) po neúspěšných klinických testech léku na Parkinsonovu chorobu.
📊 Makroekonomika
- Index spotřebitelské důvěry University of Michigan prudce propadl na 44,8 bodu oproti tržnímu očekávání 48,2 bodu. Současně výrazně vzrostla jednoroční inflační očekávání na 4,8 % a pětiletá na 3,9 %.
- Německý index Ifo příjemně překvapil a vzrostl na 84,9 bodu, zatímco trh čekal pokles na 84,2 z předchozích 84,4. To ostře kontrastuje se slabými PMI daty. Subindex očekávání vzrostl na 83,8 a hodnocení současné situace dosáhlo 86,1.
- Údaje o maloobchodních tržbách ve Velké Británii dopadly výrazně hůře, než se čekalo. Meziroční růst se zastavil na 0 %, zatímco trh čekal 1,3 % po předchozích 1,7 %. V meziměsíčním vyjádření došlo k poklesu o 1,3 % oproti očekávanému poklesu o 0,6 % a předchozímu růstu o 1,7 %.
- Íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že jaderné otázky se v současné fázi jednání neřeší, i když jiné zdroje naznačují, že případný přesun obohaceného uranu do třetích zemí bude klíčovou podmínkou pro zrušení sankcí vůči Teheránu.
🏦 Měnová politika a Fed
- Prezident Donald Trump oficiálně uvedl Kevina Warshe do funkce nového předsedy Fedu a tím vymezil obrysy nové Trump-Warsh doktríny. Centrální banka opouští forward guidance ve prospěch větší nepředvídatelnosti a flexibility. Byl odmítnut pohled, že silná ekonomika automaticky vytváří inflaci, a důraz se přesouvá na podporu nabídky a inovací. Strategie se zároveň posouvá k agresivnímu růstu HDP s cílem „vyrůst z dluhu“ bez prudkého zvyšování sazeb. Trump prohlásil, že Warsh má plnou nezávislost, zároveň ale dodal, že nový šéf chápe nutnost podporovat rostoucí ekonomiku.
- Členové Fedu se zároveň posouvají jestřábím směrem, v čele s Christopherem Wallerem, jehož projev posílil dolar. Waller označil debaty o rychlém snižování sazeb za „šílené“ a oznámil posun Fedu k neutrálně jestřábímu postoji, v němž hlavní roli hraje setrvalá inflace a vysoká spotřebitelská očekávání. Navrhl další snižování bilance, tedy QT v objemu dalších 300 až 500 miliard USD, a zároveň připustil, že návrat k malé bilanci z doby před rokem 2008 už není reálný. Varoval, že pokles pod psychologickou hranici 6 bilionů USD by mohl paralyzovat mezibankovní trh.
🛢️ Komodity
- Cena ropy WTI dnes prudce klesá o více než 2 % a padá k úrovni 95 USD. Brent se po rolování obchoduje pod hranicí 100 USD.
- Zlato dnes ztrácí 0,5 % a drží se těsně nad 4 500 USD za unci. Levnější ropa mu zatím nepomáhá kvůli protivětru v podobě silnějšího amerického dolaru.
💱 Měny
- Americký dolar zřetelně posiluje a tlačí hlavní měnový pár EURUSD směrem k úrovni 1,16. To dnes vytváří tlak na euro i na drahé kovy.
🔴Nová éra ve Fedu: Kevin Warsh přebírá vedení. US30 nad 50 tis.
Odrazí Waller postoj Warshe? Držet sazby beze změny, ale pokračovat ve snižování bilance?
US Open: Wall Street se před prodlouženým víkendem blíží rekordním maximům, tažena AI
Zapojí se Bělorusko do války?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.