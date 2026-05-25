Ranní shrnutí: Geopolitický risk-on po víkendu 🟩 (25.05. 2026)

🌍 GEOPOLITIKA – Hormuzský průliv / Írán
- Konflikt mezi USA a Íránem zůstává hlavním hybatelem trhů. Trump v sobotu oznámil, že dohoda o otevření Hormuzského průlivu je „z velké části vyjednaná“ a bude brzy oznámena. V neděli však svůj postoj změnil. Uvedl, že není kam spěchat a námořní blokáda zůstane v platnosti, dokud nebude dohoda podepsána a ratifikována.
- Ministr zahraničí Rubio potvrdil, že na stole je „podstatný návrh“ týkající se znovuotevření průlivu. Zdůraznil, že diplomacie dostane veškerý prostor, než se začnou zvažovat alternativy. Fyzickým důkazem částečného otevření jsou dva tankery LNG, které opustily Hormuzský průliv směrem do Pákistánu a Číny. V sobotu navíc z Perského zálivu odplul supertanker s iráckou ropou pro Čínu, který zde uvízl téměř tři měsíce.
🏦 MAKRO / CENTRÁLNÍ BANKY
- Nový předseda Fedu Kevin Warsh nastoupil do funkce na pozadí stagflace. Trhy plně započítávají zvýšení sazeb o 25 bazických bodů v lednu 2027. To představuje dramatický obrat oproti očekáváním před vypuknutím konfliktu, kdy se počítalo se dvěma sníženími sazeb v roce 2026. Spotřebitelská důvěra v USA v květnu klesla na rekordní minima kvůli rostoucím cenám paliv.
- Lagarde naznačila revizi inflačních prognóz ECB před zasedáním 11. června. Trh pozorně sleduje, zda ECB upraví trajektorii úrokových sazeb kvůli energetickému šoku. NZIER doporučuje, aby RBNZ tento týden (27. května) ponechala sazby na 2,25 %, ale zároveň naznačuje, že v příštích čtvrtletích jsou pravděpodobná zvýšení.
- PBOC stanovila fixing USD/CNY na 6,8318. Jde o výrazně silnější jüan oproti tržním odhadům (6,7880) a trh to vnímá jako jemný signál podpory posilování čínské měny. Singapur překonal prognózy růstu HDP za 1. čtvrtletí a místní centrální banka MAS signalizovala stabilizaci úrokové politiky. Ministerstvo obchodu však varuje před riziky z Blízkého východu.
📈 TRHY – PŘEHLED
- Začátek týdne ovládl risk-on sentiment. Futures na S&P 500 rostou o +0,7 %, futures na Nasdaq o +1,2 % a zlato díky slabšímu dolaru přidává +1,4 %. Dow Jones v pátek uzavřel na rekordním maximu 50 579 bodů (+0,58 %), S&P 500 na 7 473 bodech (+0,37 %) a Nasdaq na 26 343 bodech (+0,19 %).
- Poznámka k tržní likviditě: trhy jsou dnes zavřené v USA kvůli Memorial Day, ve Velké Británii kvůli Spring Bank Holiday, v Hongkongu a Jižní Koreji. Některé evropské burzy také slaví Svatodušní pondělí, včetně Německa, Francie, Švýcarska a Rakouska. Euronext a Xetra však budou otevřené, zatímco švýcarská burza zůstane zavřená. Nízká likvidita může výrazně zesílit jakékoli zprávy z Teheránu nebo Washingtonu.
🌏 ASIE
- Nikkei 225 dosáhl rekordního maxima. Postupně prorazil hranice 64 000 a 65 000 bodů a uzavřel na 65 263 bodech (+3,04 %). Šlo o přímou reakci na pokles cen ropy a pokrok v jednáních s Íránem. Tchajwanský Taiex také dosáhl historického maxima nad 43 000 body (+2,91 %).
- Australský ASX 200 vzrostl o +0,47 %, čínský CSI 300 o +0,91 % a indický Nifty 50 o +1,03 %. V Asii dnes nejsou naplánovány žádné významné makroekonomické údaje.
- JP225 (CFD) dnes roste o 3,24 % na 65 372 bodů. Jde o největší růst mezi hlavními indexy. DE40 přidává 1,65 % na 25 252 bodů a EU50 roste o 1,60 % na 6 094 bodů. Evropské futures otevírají silně v režimu risk-on.
💱 MĚNY
- CHF je dnes podle Currency Strength Meter jednoznačně nejsilnější měnou. Na druhém a třetím místě jsou GBP a AUD. Na opačném konci žebříčku jsou JPY, USD a NZD. Jde o jasný odklon od bezpečných měn směrem k rizikovějším měnám.
- EUR/USD roste o +0,11 % na 1,1643. GBP/USD přidává +0,26 % na 1,3486. USD/JPY je téměř beze změny na 158,86. EUR/PLN je stabilní na 4,2343, zatímco USD/PLN mírně klesá (-0,12 %) na 3,6367. Zlotý mírně posiluje díky slabšímu dolaru.
- NOK a CHF výrazně posilují vůči ostatním měnám, zatímco JPY a TRY jsou pod tlakem. USDIDX, tedy dolarový index, klesá o 0,30 % na 98,93.
🛢️ KOMODITY
- Ropa je největším poraženým dnešní seance. OIL (Brent CFD) klesá o 5,35 % na 94,52 USD/barel, zatímco OIL.WTI ztrácí 5,75 % na 90,65 USD/barel. Jde o nejnižší úrovně za poslední dva týdny. Pokles je přímou reakcí na pokrok v jednáních mezi USA a Íránem a na signály, že Hormuzský průliv se fyzicky odblokovává.
- Zlato (GOLD CFD) roste o +1,21 % na 4 562 USD/oz. Paradoxně ho podporuje slabší dolar, nikoli běžná poptávka po bezpečném přístavu. Stříbro (SILVER CFD) roste výrazněji, o +2,91 % na 77,70 USD/oz. Zemní plyn (NATGAS) klesá o -0,86 % na 2,99 USD.
- Ceny ropy zůstávají nad předválečnými úrovněmi, od 28. února rostou o 30 %. Analytici varují, že i po znovuotevření Hormuzského průlivu potrvá měsíce, než se energetický dodavatelský řetězec vrátí do normálu. Inflační tlak proto rychle nezmizí.
₿ KRYPTOMĚNY
- Bitcoin (CFD) roste o +1,68 % na 77 215 USD. Pohybuje se v souladu s širším risk-on sentimentem a těží ze slabšího dolaru i lepší nálady na trhu. Pohyb je však mírný ve srovnání s výkonem asijských akcií.
🔑 CO DNES SLEDOVAT
- Každý titulek z jednání mezi USA a Íránem je klíčový. Trh balancuje mezi euforií a zklamáním. Kvůli nízké likviditě, protože USA, Velká Británie a části Evropy jsou zavřené, může každý tweet nebo příspěvek od Trumpa či Rubia vyvolat prudké pohyby na ropě, dolaru i indexových futures. Plnohodnotná obchodní seance s plnou likviditou se vrátí až v úterý.
Volatilita pozorovaná napříč hlavními instrumenty. Zdroj: xStation
