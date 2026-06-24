Ekonomický kalendář: V centru pozornosti jsou německá data Ifo a výsledky Micronu (24. 06. 2026)

Ekonomický kalendář
- 03:30 Austrálie: CPI y/y, skutečnost: 4,0 %, očekávání: 4,3 %, předchozí: 4,3 %
- 03:30 Austrálie: CPI s ořezaným průměrem y/y, skutečnost: 3,6 %, očekávání: 3,5 %, předchozí: 3,4 %
- 07:00 Japonsko: tržby řetězců y/y, skutečnost: 3,0 %, očekávání: 1,0 %
- 10:00 Německo: Ifo očekávání, očekávání: 84,8 bodu, předchozí: 83,8 bodu
- 10:00 Německo: Ifo hodnocení současné situace, očekávání: 86,3 bodu, předchozí: 86,1 bodu
- 10:00 Německo: Ifo podnikatelské klima, očekávání: 85,5 bodu, předchozí: 84,9 bodu
- 10:00 Švýcarsko: ZEW očekávání, bez odhadu, předchozí: -11,1 bodu
- 13:00 USA: žádosti o hypotéky MBA, předchozí: -3,8 %
- 14:30 USA: saldo běžného účtu, očekávání: -180,9 mld. USD, předchozí: -190,7 mld. USD
- 16:00 USA: prodeje nových domů, očekávání: 622 tis., předchozí: 639 tis.
- 16:00 USA: prodeje nových domů m/m, očekávání: 3,2 %, předchozí: -6,2 %
- 16:30 USA: zásoby ropy podle EIA, očekávání: -3,6 mil. barelů, předchozí: -8,263 mil. barelů
- 16:30 USA: zásoby benzínu podle EIA, očekávání: -1,097 mil. barelů, předchozí: -0,906 mil. barelů
- 16:30 USA: zásoby destilátů podle EIA, očekávání: -1,05 mil. barelů, předchozí: +0,951 mil. barelů
- 16:30 USA: zásoby ropy v Cushingu podle EIA, předchozí: -1,606 mil. barelů
- 19:30 Kanada: zápis ze zasedání Bank of Canada
- Po uzavření amerického trhu: výsledky Micron Technology (MU.US)
Vystoupení centrálních bankéřů
- 08:30 Švýcarsko: vystoupí prezident SNB Martin Schlegel
- 09:00 Německo: vystoupí prezident Bundesbank Joachim Nagel
- 13:15 Kanada: vystoupí guvernér BoC Tiff Macklem
- 13:20 Spojené království: vystoupí guvernér BoE Andrew Bailey
- 15:35 eurozóna: vystoupí Philip Lane z ECB
- 17:00 Spojené království: vystoupí Megan Greene z BoE
- 22:00 Japonsko: vystoupí guvernér BoJ Kazuo Ueda
Grafy OIL a DE40
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Graf dne 🚩 EURUSD výrazně ztrácí. Co čeká měnový pár? (24.06.2026)
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (23.6.2026)
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.