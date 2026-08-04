Ropa prudce klesá. Dohoda mezi USA a Íránem může přijít už během několika dnů 🛢️

Americký ministr financí Scott Bessent uvedl, že Spojené státy a Írán by mohly dosáhnout dohody o režimu v Hormuzském průlivu už během úterý nebo středy. Jeho vyjádření okamžitě zasáhlo energetické trhy a poslalo ceny ropy prudce dolů.
Podle Bessenta probíhají jednání s íránskou stranou a existuje reálná možnost, že průliv bude v nejbližších dnech znovu otevřen pro volnější lodní dopravu. Konkrétní podmínky případné dohody však zatím nebyly zveřejněny.
Trh reagoval velmi rychle. Futures na ropu Brent oslabily až o 4 % a v londýnském obchodování se propadly pod 81 USD za barel. Investoři tak začali sázet na scénář, že by se jeden z nejvýznamnějších světových přepravních uzlů mohl brzy vrátit k běžnějšímu provozu.
Hormuzský průliv zůstává klíčovým bodem světového trhu
Hormuzský průliv patří mezi nejdůležitější energetické tepny světa. Jeho omezení má okamžitý dopad na globální dodávky ropy a zemního plynu, protože přes tuto oblast proudí významná část exportu z Perského zálivu.
V posledních týdnech byla lodní doprava omezena kvůli napětí mezi Spojenými státy a Íránem. Obě strany si navíc opakovaně vyměnily vojenské údery, což dále zvyšovalo obavy z delšího výpadku dodávek.
Bessent naznačil, že případná dohoda by měla zajistit svobodu pohybu lodí, neupřesnil však, zda by Írán mohl vybírat poplatky za průjezd. Podle ministra už nyní navzdory napjaté situaci některá plavidla oblast opouštějí.
Trh zůstává opatrný
Optimismus investorů zatím tlumí skutečnost, že podobná prohlášení zazněla už dříve. Memorandum o porozumění, které mělo průliv znovu otevřít, se minulý měsíc rozpadlo a od té doby se vztahy mezi oběma zeměmi opět zhoršily.
Také prezident Donald Trump v minulosti několikrát uvedl, že dohoda je blízko, žádná však zatím nebyla dokončena. Současný pokles cen ropy tak stojí především na očekávání, nikoli na potvrzeném výsledku jednání.
Pokud by se dohoda skutečně podařila, mohla by snížit geopolitickou rizikovou přirážku v cenách ropy a stabilizovat lodní dopravu v regionu. Naopak další selhání jednání by mohlo rychle obnovit tlak na růst cen.
Dopad na inflaci a finanční trhy
Levnější ropa by mohla zmírnit tlak na ceny pohonných hmot a dalších energetických produktů. To by bylo pozitivní pro vývoj inflace, spotřebitele i centrální banky, které sledují, zda se energetický šok promítá do širšího růstu cen.
Pokles cen ropy by mohl zároveň snížit obavy z dalšího zpřísňování měnové politiky v USA. Pro akciové trhy by tak případná dohoda představovala pozitivní signál, zatímco energetické společnosti by mohly čelit tlaku kvůli nižším cenám komodity.
Graf ropy Brent (OIL, M30)
Zdroj: xStation5
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