Ekonomický kalendář: V centru pozornosti jsou údaje o CPI v Kanadě

- Futures se před otevřením hotovostní seance obchodují smíšeně
- Ekonomický kalendář zahrnuje především zprávu o kanadském CPI a údaje o americkém trhu s nemovitostmi
- Investoři mohou také reagovat na čtvrtletní výsledky společnosti Home Depot a možné geopolitické zprávy
Dnešní seance vypadá klidně. Makroekonomický kalendář neobsahuje velké množství zveřejněných údajů a investoři mohou sekundárně reagovat na včerejší schůzky Bílého domu týkající se války na Ukrajině. V této souvislosti nyní čekáme na podrobnosti ohledně fyzického setkání Putina a Zelenského a mírových záruk vyjednaných v rámci NATO. Na druhou stranu se pozornost trhu pomalu obrací k Jackson Hole, kde Jerome Powell v pátek pronese projev o výhledech současné a budoucí měnové politiky USA.
Podrobný makroekonomický kalendář pro dnešní seanci:
14:30, Kanada – Údaje o inflaci za červenec:
- Očištěný CPI: prognóza 3,0 % r/r; předchozí 3,0 % r/r;
- Medián CPI: prognóza 3,1 % r/r; předchozí 3,1 % r/r;
- CPI: prognóza 0,3 % m/m; předchozí 0,1 % m/m;
- CPI: prognóza 1,7 % r/r; předchozí 1,9 % r/r;
- Jádrový CPI: prognóza 0,4 % m/m; předchozí 0,1 % m/m;
14:30, Spojené státy – Stavební povolení za červenec:
- prognóza 1,390 mil.; předchozí 1,393 mil.;
14:30, Spojené státy – Počet zahájených staveb za červenec:
- prognóza 1,290 mil.; předchozí 1,321 mil.;
17:30, Spojené státy – Údaje o HDP:
- Atlanta Fed GDPNow (3. čtvrtletí): prognóza 2,5 %; předchozí 2,5 %;
20:10, Spojené státy – projev člena FOMC Bowmana
22:30, Spojené státy – údaje EIA:
- Týdenní zásoby ropy API: předchozí 1,500 mil.;
