Stříbro zpátky na 90 $?

Stříbro se od pondělních minim kolem 80 USD odrazilo a aktuálně se obchoduje kolem 88 USD
Stříbru pomohlo oslabení amerického dolaru a pokles výnosů amerických státních dluhopisů
- Průmyslové využití stříbra tvoří přibližně 59 % celkové poptávky po stříbře
Stříbro si z pondělních minim poblíž 80 dolarů připisuje solidní zisky a aktuálně se pohybuje kolem 88 dolarů za unci. Prvotní pokles ceny souvisel s prudkým růstem ropy a zvýšenou geopolitickou nejistotou na trzích. Během dne se však nálada investorů postupně uklidnila, k čemuž přispěl také americký prezident Donald Trump, který uvedl, že konflikt by mohl brzy skončit. Ceny ropy se následně vrátily pod hranici 100 dolarů za barel. Stříbru navíc pomohlo oslabení amerického dolaru a pokles výnosů amerických státních dluhopisů, což tradičně podporuje ceny drahých kovů.
Atraktivita stříbra spočívá v jeho dvojí roli, kromě toho, že je drahým kovem, jde také o důležitou průmyslovou surovinu. Největším zdrojem poptávky je sektor solární energie, kde se stříbro využívá při výrobě fotovoltaických panelů. Významnou roli hraje také v elektronice a polovodičích. S rostoucím rozšířením technologií se očekává další zvyšování poptávky po stříbře v technologickém sektoru.
Důležitým zdrojem poptávky je také sektor elektromobility, ve kterém se stříbro často používá. Jeho role roste i v oblasti řízení baterií a elektroniky vozidel. Vedle moderních technologií zůstává významná také tradiční poptávka po stříbře ve šperkařství například v Indii. Stříbro se zároveň využívá i ve zdravotnictví, kde díky svým antibakteriálním vlastnostem nachází uplatnění například ve zdravotnických přístrojích.
Silná průmyslová poptávka dnes představuje hlavní motor trhu se stříbrem. Průmyslové využití tvoří přibližně 59 % celkové poptávky po tomto kovu. Zároveň však globální nabídka za poptávkou zaostává. Nabídka navíc reaguje na růst cen poměrně pomalu, protože více než 70 % stříbra se těží jako vedlejší produkt při těžbě jiných kovů, což omezuje možnost rychlého zvýšení produkce.
Graf SILVER (H4)
Zdroj: xStation05
