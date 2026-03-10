Shrnutí trhů: Energetické akcie ustupují, protože rostou naděje na konec války s Íránem 🌍 (10.03.2026)

Trhy:
- Silný optimismus v Evropě dál nabírá na síle, přičemž kontrakt na EU50 aktuálně roste o 0,2 %. Největší zisky zaznamenávají španělský IBEX 35 (SPA35: +2,2 %) a polský WIG20 (W20: +1,9 %). Německý kontrakt na DAX (DE40) přidává přibližně 0,35 %, zatímco FRA40 a SUI20 se pohybují mírně v červených číslech (zhruba -0,05 %).
- Mezi sektory zůstávají jedinými výraznějšími opozdilci společnosti navázané na energetické komodity (Shell: -1,1 %; BP: -1,7 %), které korigují po Trumpových komentářích naznačujících deeskalaci v Íránu a po návratu kontraktů na Brent pod 100 USD (aktuálně kolem 93 USD).
- Společnost TD Cowen snížila doporučení pro Novo Nordisk na „Hold“ kvůli obavám kolem patentů na semaglutid. Analytici upozornili na slabé výsledky studie CagriSema a pokles počtu receptů na Ozempic. Přesto firma dál investuje do výroby a vstupuje do partnerství se společností Hims & Hers. Akcie oslabují o 1,4 %.
- Dollar Index (USDIDX) se obchoduje beze změny, přičemž volatilita na forexu je patrná hlavně u měn vnímaných jako rizikové (AUDUSD: +0,4 %) a u měn rozvíjejících se trhů (USDBRL: -0,5 %, USDMXN: -0,6 %), které nejvíce těží z návratu rizikové chuti.
Ekonomika a politika:
- Donald Trump během rozhovoru pro Fox News naznačil „možnost jednání s Íránem“.
- Americký ministr války Hegseth zopakoval Trumpovo varování, že USA udeří silněji než kdy dřív, pokud Írán zablokuje tok ropy přes Hormuzský průliv.
- V reakci na riziko energetické krize oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, že EU vyčlení 200 milionů eur na investice do jaderných technologií. Prostředky mají pocházet ze systému emisních povolenek EU.
- Série komentářů představitelů Evropské centrální banky (ECB) naznačuje klidný a opatrný přístup v rámci Rady guvernérů, která se vyhýbá předčasným rozhodnutím v reakci na riziko dlouhodobého růstu cen energií.
- Mueller: „Pravděpodobnost zvýšení sazeb vzrostla, ale neměli bychom spěchat.“
- Simkus: „Musíme zůstat klidní a další rozhodnutí přijmout na základě nejlepších dostupných informací v den zasedání.“
- Index optimismu malých podniků NFIB za únor klesl na 98,8 bodu. Navzdory růstu současných tržeb o 7 bodů se očekávání budoucího objemu prodejů prudce propadla. Trh práce zůstává napjatý: 33 % firem nedokáže obsadit volná místa a 54 % majitelů hlásí potíže s náborem. Zároveň plány na vytváření nových pracovních míst klesly na nejnižší úroveň od května 2025.
Denní shrnutí: Týden končí s Brentem na 100 USD a indexy v červených číslech
Tři trhy, které příští týden stojí za pozornost (13.03.2026)
Amazon: Začátek konce AI snů?
AUDUSD ztrácí téměř 1 % 📉
