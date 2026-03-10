Graf dne: JP225 roste po nečekané revizi HDP směrem vzhůru 🇯🇵 📈 Je Japonsko zpět ve hře?

Kontrakt na japonský index Nikkei 225 (JP225) navazuje na včerejší odraz dalším růstem o 0,9 % a přibližuje se k býčímu testu 30denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA30). Optimismus během asijské seance není dán jen vysokými očekáváními ohledně deeskalace konfliktu na Blízkém východě po komentářích Donalda Trumpa, ale také výbornými daty, která dávají naději na oživení japonské ekonomiky poprvé po delší době.
JP225 se aktuálně nachází těsně pod EMA30 a úrovní 38,2% Fibonacciho retracementu poslední klesající vlny, přičemž neutrální RSI ponechává prostor pro další růst. Zatímco optimismus založený na rozhovorech Donalda Trumpa zůstává křehký, fundamenty Japonska vypadají z pohledu reálného zlepšení stále nadějně.
Zdroj: xStation5
Co dnes žene JP225 vzhůru?
- Donald Trump naznačil brzký konec války v Íránu a zdůraznil, že postup USA je výrazně dál než původní plán operace na 4–5 týdnů. Globální trhy okamžitě propadly euforii; kontrakt na US100 roste přibližně o 0,9 % a index strachu VIX padá o 4,3 %. V zelených číslech je také celá Evropa (EU50: +0,8 %).
- Finální údaj o japonském HDP za 4Q 2025 byl revidován směrem vzhůru, což vymazalo pesimismus investorů po předchozím oslabení způsobeném chaosem v americké obchodní politice v roce 2025. Mezikvartální růst byl zvýšen ze zklamáních 0,1 % na 0,3 % (1,3 % anualizovaně).
- Hlavním motorem byly firemní kapitálové výdaje (1,3 % q/q oproti odhadu 0,2 %), protože společnosti se po období solidních výsledků, ustupující nejistoty a stále uvolněné měnové politiky rozhodly vyčlenit výrazně více prostředků na další rozvoj podnikání.
- Poprvé za více než rok byl zároveň zaznamenán růst reálných mezd (+1,4 %), což se promítlo do růstu spotřeby japonských domácností (+0,3 % q/q oproti očekávaným 0,1 %). Pozitivně zapůsobily také vyšší výdaje během sváteční sezóny a celkový optimismus ohledně návrhů premiérky Takaichi na snížení životních nákladů, například 0% DPH na potraviny nebo nižší poplatky za energie.
