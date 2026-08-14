Ekonomický kalendář 🗽 V centru pozornosti maloobchodní tržby v USA a data UoM

Dnešní makroekonomický kalendář je poměrně nabitý a investoři se zaměří především na data z eurozóny a Spojených států. Dopoledne bude zveřejněn druhý odhad HDP eurozóny za Q2, zatímco později během dne budou klíčovým údajem maloobchodní tržby v USA. Seance nabídne také data z Kanady a předběžný srpnový průzkum spotřebitelského sentimentu University of Michigan v USA.
Ekonomický kalendář (14. srpna)
- 08:45 Francie – červencový CPI: předchozí 2,1 % meziročně a 0,6 % meziměsíčně.
- 08:45 Francie – finální červencový HICP: předchozí 2,4 % meziročně a 0,6 % meziměsíčně.
- 11:00 Eurozóna – druhý odhad HDP za Q2: očekává se 1,0 % meziročně a 0,4 % mezikvartálně; předchozí hodnoty 1,0 % a 0,4 %.
- 11:00 Eurozóna – změna zaměstnanosti za Q2: předchozí 0,1 % mezikvartálně.
- 14:30 USA – červencové maloobchodní tržby: očekává se +0,1 % meziměsíčně; předchozí +0,2 %.
- 14:30 USA – červencové jádrové maloobchodní tržby: očekává se +0,2 % meziměsíčně; předchozí -0,2 %.
- 14:30 USA – maloobchodní tržby: předchozí 6,7 % meziročně.
- 14:30 Kanada – červnové velkoobchodní tržby: očekává se +2,7 % meziměsíčně; předchozí 0,0 %.
- 14:30 Kanada – červnové tržby ve zpracovatelském průmyslu: očekává se -0,1 % meziměsíčně; předchozí +1,3 %.
- 16:00 USA – předběžný index spotřebitelského sentimentu University of Michigan za srpen: očekává se 55,0; předchozí 55,2.
- 16:00 USA – spotřebitelská očekávání University of Michigan: očekává se 55,2; předchozí 55,4.
- 16:00 USA – hodnocení současných podmínek University of Michigan: očekává se 54,8; předchozí 54,8.
- 16:00 USA – pětiletá inflační očekávání University of Michigan: očekává se 3,3 %; předchozí 3,3 %.
- 16:00 USA – jednoletá inflační očekávání University of Michigan: očekává se 4,2 %; předchozí 4,2 %.
- 16:00 USA – červnové podnikové zásoby: očekává se +0,1 % meziměsíčně; předchozí +0,3 %.
EURUSD (interval D1)
Vzhledem k dnešnímu kalendáři může EURUSD zaznamenat výraznější nárůst volatility oběma směry. Slabší než očekávané maloobchodní tržby v USA by mohly ovlivnit očekávání investorů ohledně letošního vývoje amerických úrokových sazeb a pravděpodobně by výrazně snížily pravděpodobnost jejich zvýšení, zejména pokud by je doprovázel slabý sentiment University of Michigan a nižší inflační očekávání.
Pro EURUSD by takový scénář mohl teoreticky podpořit pokus o návrat nad 1,16 a potenciální proražení nad linii nejmenšího odporu poblíž 1,155. Naopak silné maloobchodní tržby a zlepšující se spotřebitelský sentiment by mohly měnový pár vrátit směrem k jeho základnímu downtrendu. Druhý odhad HDP eurozóny bude mít pro EURUSD pravděpodobně druhořadý význam, protože investoři neočekávají žádné výrazné revize.
Zdroj: xStation5
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