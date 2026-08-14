Ranní shrnutí: Nasdaq 100 zpět nad 30 000 body 📈 Zlato a stříbro korigují zisky

Na pozadí smíšené seance v Asii, kde hongkongský Hang Seng klesl téměř o 1 %, zatímco jihokorejský KOSPI a japonský Nikkei rostly, investoři na akciových trzích po silných ziscích z posledních dnů částečně vybírají zisky. Sentiment na globálních trzích podporuje růst na Wall Street, mírně nižší ceny ropy a slabší než očekávaný americký index cen výrobců (PPI). V Asii se dařilo zejména technologickým akciím, včetně japonských a jihokorejských polovodičových společností.
- Futures na Nasdaq 100 mírně klesají, o necelých 0,2 %, přestože index poprvé od poloviny července uzavřel nad hranicí 30 000 bodů. S&P 500 mezitím dosáhl nového historického maxima a překonal 7 800 bodů. Futures na hlavní evropské indexy, včetně Euro Stoxx 50 (EU50) a DAX (DE40), se před relativně nabitým kalendářem klíčových makroekonomických dat obchodují převážně beze změny.
- Dnes se investoři zaměří především na předběžný odhad HDP eurozóny za Q2 (12:00 českého času, trh očekává růst o 1 % meziročně a 0,4 % mezikvartálně), maloobchodní tržby v USA za červenec (15:30 českého času, Wall Street očekává růst o 0,1 % meziměsíčně po 0,2 % v červnu) a předběžný index spotřebitelského sentimentu University of Michigan spolu s inflačními očekáváními v USA za srpen (17:00 českého času).
- Drahé kovy klesají. Stříbro ztrácí přibližně 1 % a zlato oslabuje o 0,7 % směrem k 4 300 USD, zatímco včera se obchodovalo kolem 4 440 USD. Americký dolar oslabuje a EURUSD testuje oblast 1,154. Ceny ropy zůstávají převážně stabilní, Brent (OIL) se obchoduje poblíž 87 USD za barel. Investoři zvažují riziko další eskalace kolem Íránu proti obavám ze slábnoucí globální poptávky. USA oznámily bezprecedentní ekonomická opatření proti Teheránu, zatímco Pentagon uvedl, že námořní blokáda íránských přístavů by mohla pokračovat neomezeně dlouho.
- USA se připravují vyslat na Blízký východ letadlovou loď USS George Washington, která v rámci dříve plánované rotace nahradí USS Abraham Lincoln. Lincoln je nasazena již více než 250 dní, včetně rekordních 200 dní bez návštěvy přístavu, což v Kongresu vyvolává obavy z nedostatku zásob, únavy posádky a technických problémů.
- Detroitské automobilky varují, že navrhované změny severoamerické obchodní dohody by mohly každému výrobci zvýšit roční náklady nejméně o 2 miliardy USD. Washington požaduje, aby vozidla obsahovala alespoň 50 % komponent vyrobených v USA, pokud mají mít nárok na nižší cla. General Motors (GM.US) odhaduje své letošní náklady spojené s cly na 2,5–3,5 miliardy USD, zatímco Ford (F.US) očekává dopad kolem 1 miliardy USD.
- Apple investuje stovky milionů dolarů do nového moderního výrobního závodu v Houstonu, který již expedoval své první AI servery. V závodě by se ještě letos měly začít vyrábět také počítače Mac mini.
Graf US100 (interval D1)
Zdroj: xStation5
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