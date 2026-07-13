Ekonomický kalendář: Velký týden Warshe (13.07.2026)

Nadcházející dny přinesou velmi mnoho informací podstatných z pohledu členů FOMC. V pátek bychom mohli být o poznání blíže k určení toho, zda komitet vezme v úvahu možnost zvýšení úrokových sazeb již 29. července.
V popředí zájmu bude pochopitelně pololetní zpráva předsedy Fedu Kevina Warsha před americkým Kongresem.
🗓️ Harmonogram
- Začínáme v úterý.
- Celou událost zpravidla předchází zveřejnění prohlášení ze strany Federálního rezervního systému (přibližně v 14:30).
- Jeho přečtení přesně v 16:00 zahajuje hlavní část slyšení.
- Poté následuje přechod do části vyhrazené pro otázky ze strany politiků ze Sněmovny reprezentantů.
- O den později, ve stejnou dobu (středa, 16:00), předseda Fedu vystoupí před Senátem.
Za zmínku stojí, že v úterý ve 14:30 budou také zveřejněna možná nejdůležitější data tohoto měsíce – americká inflace CPI za červen. O den později vyjdou data týkající se inflace PPI, ve čtvrtek maloobchodní tržby a v pátek průmyslová výroba.
To znamená, že ke konci týdne data nastíní relativně ucelený obraz americké ekonomiky.
🌏 Nejdůležitější makroekonomické publikace
Týden ovšem začínáme v klidném duchu. Dnes bude makroekonomických odečtů poskrovnu a pozornost se zaměří spíše na projevy – mimo jiné Christophera Wallera či Michelle Bowman.
Pondělí
Nový Zéland
- Index PMI pro sektor služeb vzrostl v červnu na nejvyšší úroveň v letošním roce. Zvláštní optimismus je patrný v oblasti nových objednávek (53). Prodeje, zásoby i zaměstnanost zůstaly pod nulou.
📆 Makroekonomický kalendář
Pondělí
- USA: Projev člena FOMC Christophera Wallera
- Čas: 18:30
Úterý
- Austrálie: Index podnikatelské důvěry NAB (červen)
- Čas: 3:30
- Předchozí: -14
- Japonsko: Průmyslová výroba (květen)
- Čas: 6:30
- Konsensus: +0,5 % m/m
- Předchozí: +0,5 % m/m
- Švýcarsko: Inflace PPI (červen)
- Čas: 8:30
- Předchozí: -1,8 %
🗂️ Zveřejnění výsledků společností
Začíná výsledková sezóna! Již zítra můžeme očekávat zprávy od největších společností:
- BitMine Immersion Technologies ($BMNR.US) – po zavření burzy (AMC)
- Richtech Robotics ($RR.US) – po zavření burzy (AMC)
- American Resources Corporation ($AREC.US) – po zavření burzy (AMC)
3 trhy, na které stojí za to se zaměřit
- Ropa: Za námi je téměř 5% růst cen klíčových energetických komodit. Ty se tak přibližují k lokálním maximům. Další titulky z Teheránu a Washingtonu by mohly vést k další rotaci kapitálu.
- US100: Po silných poklesech v Asii trh vyčkává na otevření v Americe. Vše v tuto chvíli nasvědčuje tomu, že klíčové indexy zahájí den v červených číslech.
- EURNOK: S nástupem července začala koruna opět posilovat. Hlavním hnacím motorem tohoto pohybu je růst cen klíčových energetických komodit.
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (10.7.2026)
🛢️ Ranní shrnutí: Hormuzský průliv uzavřen? (13.07.2026)
Denní shrnutí: Týden končí pozitivně. SK Hynix na Nasdaqu roste o 14 %. Energie klesají (10. 7. 2026)
🎥 Přes 200 % od začátku roku! Tahle akcie jde na Wall Street
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.