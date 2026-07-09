Ekonomický kalendář: Žádosti o podporu v nezaměstnanosti z USA – výsledky PepsiCo otevřou výsledkovou sezónu na Wall Street (08.07.2026)

Dnešní makroekonomický kalendář může zvýšit volatilitu zejména na trhu EURUSD, dluhopisů a zemního plynu. Pozornost investorů přitáhnou data z Německa, zápis ze zasedání ECB a týdenní data z amerického trhu práce. Odpoledne budou rovněž důležitá čísla z amerického trhu s nemovitostmi, zásoby plynu EIA a vystoupení zástupců Fedu a Bank of England. Kromě toho finanční zpráva PepsiCo (PEP.US) otevře výsledkovou sezónu v USA.
- 08:00 – Německo – Obchodní bilance (sezónně očištěný) 19,1 mld. USD vs Očekávaný odečet: 14,8 mld. EUR Předchozí: 14,5 mld. EUR
- 08:00 – Německo – Import m/m (sezónně očištěný) -2,5% vs Očekávaný odečet: -0,8% Předchozí: +1,2%
- 08:00 – Německo – Export m/m (sezónně očištěný) 0,9% vs Očekávaný odečet: -0,4% Předchozí: +0,9%
- 13:30 – Eurozóna – Zápis ze zasedání ECB
- 14:30 – USA – Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti Očekávaný odečet: 217 tis. Předchozí: 215 tis.
- 14:30 – USA – Počet průběžných žádostí o podporu v nezaměstnanosti Očekávaný odečet: 1,814 mil. Předchozí: 1,814 mil.
- 16:00 – USA – Prodeje domů na sekundárním trhu Očekávaný odečet: 4,20 mil. Předchozí: 4,17 mil.
- 16:00 – USA – Změna prodejů domů na sekundárním trhu m/m Očekávaný odečet: 1% Předchozí: 3,2%
- 16:30 – USA – Změna zásob zemního plynu EIA Očekávaný odečet: 58 miliard krychlových stop Předchozí: 87 miliard krychlových stop
Vystoupení centrálních bankéřů
- 15:00 – USA – Vystoupení Johna Williamse (Fed)
- 18:00 – USA – Vystoupení Michaela Barra (Fed)
- 19:30 – USA – Vystoupení Christophera Wallera (Fed)
- 21:30 – Velká Británie – Vystoupení Andrewa Breedena (Bank of England)
Výsledky společností
12:00 – Finanční výsledky PepsiCo za poslední čtvrtletí
Graf EURUSD a PepsiCo (interval D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Denní shrnutí – Eskalace na Blízkém východě. FOMC se obává inflace
Zápis FOMC: Jestřábí tón potvrzen. EURUSD přesto roste
Dolar v ofenzivě 💲❗️ Útoky na Blízkém východě vysávají Forex 📉
Graf dne: EURUSD v kleštích Fedu, ECB a Blízkého východu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.