Ranní shrnutí: AI podporuje oživení. Technologický sektor se výrazně vrací.

📈 Akciový trh – Wall Street a firemní tržby
- Seance na Wall Street skončila ve výborné náladě a oživení zasáhlo všechny hlavní americké indexy.
- Index Dow Jones vzrostl o 1,2 %, zatímco referenční index S&P 500 posílil přibližně o 1,7 %.
- Hlavním vítězem a lídrem růstu byl Nasdaq, který přidal téměř 2,8 %.
- Americké indexy táhly především technologické společnosti.
- Do centra pozornosti se dostal Microsoft, který den předtím zveřejnil velmi silné výsledky a seanci zakončil růstem přibližně o 15 %.
- Akcie společnosti Micron vzrostly o 18 %, AMD posílilo o 15 % a Sandisk vyskočil přibližně o 25 %.
- Po uzavření trhu zveřejnil velmi silné výsledky také Amazon. Tržby společnosti meziročně vzrostly o 20 % na 200,6 mld. USD.
- Hvězdou výsledků Amazonu byl segment AWS, jehož tržby meziročně vzrostly o 37 % na 42,2 mld. USD. Šlo o nejrychlejší tempo růstu za posledních 18 čtvrtletí.
- Dynamická expanze cloudového byznysu ukazuje, že masivní investice Amazonu do infrastruktury a umělé inteligence začínají přinášet stále zřetelnější výsledky.
- Současně zůstávají vysoké kapitálové výdaje významným tématem pro trh.
- Vykázaný zisk na akcii Amazonu dosáhl 5,75 USD, výsledek však výrazně podpořil jednorázový zisk související s investicí do společnosti Anthropic.
- Amazon oznámil další zvýšení kapitálových výdajů, čímž zdůraznil rozsah svých ambicí v oblasti rozvoje AI infrastruktury a cloudových služeb.
- Po skončení seance zveřejnil výsledky také Apple. Report byl solidní a v některých částech dokonce velmi silný.
- Tržby Applu meziročně vzrostly o 16 % na 109,4 mld. USD, zatímco zisk na akcii dosáhl 2,02 USD.
- Prodeje iPhonů byly velmi silné a meziročně vzrostly o více než 20 %. Segment služeb zároveň vytvořil další rekord za červnové čtvrtletí.
- Navzdory jasnému překonání očekávání trh ve výsledcích nenašel žádný zásadní „wow“ efekt.
- Investoři upozorňovali na slabší než očekávané výsledky segmentu služeb a smíšený vývoj prodejů v Číně.
- Silné výsledky proto nestačily k udržení předchozího optimismu a akcie Applu se v prodlouženém obchodování dostaly pod tlak.
🌏 Asijské trhy
- Oživení po nedávných poklesech bylo viditelné také na asijských trzích. Investoři reagovali na předchozí výprodej technologických akcií a pozitivně přijali silné výsledky amerických gigantů spojených s umělou inteligencí.
- Nejvíce vynikl jihokorejský index KOSPI, který vzrostl přibližně o 1,7 %. Podpořilo jej výrazné oživení polovodičového sektoru včetně akcií společností Samsung Electronics a SK Hynix.
- Japonský index Nikkei 225 zaznamenal silnou rally a vzrostl o více než 5 %. Podpořilo jej zlepšení nálady vůči technologickému sektoru a růst polovodičových společností a firem spojených s AI.
- Investoři se soustředili především na signály, že vysoké výdaje velkých amerických společností na AI infrastrukturu se začínají promítat do reálných výsledků. To v regionu znovu zvýšilo chuť riskovat.
🏛️ Makroekonomika a centrální banky
- Silné oživení na Wall Street nebylo doprovázeno stejně silnými makroekonomickými údaji. Růst amerického HDP ve 2. čtvrtletí dosáhl pouze 1,5 %, což bylo výrazně pod očekáváním ve výši 2,1 %.
- Podrobnosti reportu však ukázaly, že americký spotřebitel zůstává nadále v solidní kondici.
- Inflace měřená indexem PCE odpovídala očekávání a dosáhla 3,4 %.
- Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA klesl na 197 tis., což potvrdilo odolnost trhu práce.
- Data neposkytla trhu jednoznačný směr. Slabší hospodářský růst částečně vyvážila stabilní inflace a silné údaje z trhu práce.
- Bank of Japan podle očekávání ponechala úrokové sazby beze změny. Rozhodnutí bylo přijato poměrem hlasů 8 ku 1.
- Absence změny měnové politiky nepřekvapila. Pozornost trhu se proto soustředila především na komunikaci banky a výhled dalšího zvyšování sazeb.
- Předběžná data ukázala, že průmyslová produkce v Japonsku v červnu meziměsíčně vzrostla o 1,3 %. Výsledek jasně překonal očekávání ve výši 0,7 %, ukázal na zlepšení aktivity v sektoru a představuje pozitivní signál pro japonskou ekonomiku.
- Jádrová inflace v Tokiu bez cen čerstvých potravin dosáhla meziročně 1,9 %, čímž překonala očekávání ve výši 1,7 %.
- Vyšší než očekávaný údaj z Tokia může zvýšit tlak na Bank of Japan. Sám o sobě však pravděpodobně nebude dostatečným argumentem pro rychlé zpřísnění měnové politiky.
- Čínský výrobní index PMI v červenci klesl na 49,2 bodu, zatímco trh očekával 50,0 bodu. Výsledek signalizuje pokračující pokles aktivity v sektoru, přetrvávající problémy domácí poptávky a nejistý ekonomický výhled.
- Inflace cen výrobců v Austrálii ve 2. čtvrtletí výrazně překvapila směrem vzhůru a signalizovala obnovené cenové tlaky. Index PPI mezikvartálně vzrostl o 1,3 %, výrazně nad očekáváním ve výši 0,5 %. Meziroční tempo růstu zrychlilo z předchozích 3,0 % na 3,6 %.
💱 Měny
- Měnový pár USD/JPY pokračoval v oživení a vrátil se nad úroveň 160. Částečně tak smazal ztráty po předchozích intervencích japonských úřadů na devizovém trhu a po rozhodnutí Bank of Japan.
- Navzdory snahám podpořit jen a ponechání sazeb beze změny zůstává tlak na japonskou měnu zvýšený.
🥇 Komodity
- Situace na trhu drahých kovů vypadá o něco slabší a aktiva zůstávají pod tlakem.
- Zlato klesá přibližně o 0,5 % a obchoduje se pod úrovní 4 100 USD za unci.
- Také stříbro zaznamenává mírné ztráty a klesá přibližně o 0,7 %.
🪙 Kryptoměny
- Ani kryptoměnový trh nezačíná den v nejlepší náladě.
- Bitcoin klesá přibližně o 0,6 % a testuje úroveň 64 000 USD.
- Ethereum se pohybuje kolem úrovně 1 900 USD.
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