Graf dne: EURUSD po zasedání Fedu. Trh snižuje očekávání ohledně zvyšování sazeb

Páteční obchodování na měnovém páru EURUSD se soustředí na pokračující vyhodnocování středečního zasedání Federálního rezervního systému a nejnovějších makroekonomických údajů z USA. Trh stále více předpokládá, že Fed nebude spěchat s dalším zvyšováním sazeb, přestože nedávná data nadále ukazují, že americká ekonomika zůstává relativně odolná.
Středeční rozhodnutí Fedu nepřineslo žádnou změnu úrokových sazeb, důležitější než samotné rozhodnutí však byla komunikace centrální banky. Kevin Warsh zdůraznil, že Fed musí zůstat opatrný a nemůže příliš rychle vyhlásit vítězství nad inflací. Absence jasného signálu, který by naznačoval potřebu dalšího zpřísňování měnové politiky, byla zároveň trhem interpretována jako potvrzení, že současný cyklus zvyšování sazeb se může blížit ke konci.
Před zasedáním tržní ocenění naznačovalo možnost dalších dvou zvýšení sazeb v letošním roce. Tento scénář je nyní výrazně méně pravděpodobný, což odstraňuje jeden z hlavních zdrojů podpory pro americký dolar.
Dalším faktorem ovlivňujícím americkou měnu byla včerejší makroekonomická data. Růst amerického HDP zpomaluje, inflace měřená indexem PCE postupně klesá, přestože zůstává zvýšená, zatímco trh práce nadále vykazuje vysokou odolnost. Dnešní zveřejnění inflace CPI v eurozóně bude dalším důležitým signálem pro budoucí rozhodování Evropské centrální banky.
EURUSD se nyní nachází mezi dvěma protichůdnými scénáři. Na jedné straně dolar oslabují nižší očekávání dalšího zvyšování sazeb Fedu. Na druhé straně si americká ekonomika nadále vede relativně dobře, což Fedu umožňuje zachovat restriktivní postoj. U eura trh čeká na potvrzení, že inflace v Evropě bude dále klesat a že ECB získá prostor k zahájení uvolňování měnové politiky.
Zdroj: xStation5
Faktory, které aktuálně ovlivňují EURUSD
Fed se přibližuje ke konci cyklu zvyšování sazeb
- Nejdůležitější událostí pro měnový trh v posledních dnech bylo zasedání Federálního rezervního systému. Rozhodnutí ponechat úrokové sazby beze změny se z velké části očekávalo, a proto se hlavní pozornost soustředila na komunikaci centrální banky.
- Kevin Warsh neposílil očekávání dalšího zvyšování úrokových sazeb. Fed nadále zdůrazňuje potřebu opatrnosti v boji proti inflaci, zároveň však nenaznačuje, že by další zvyšování nákladů na financování bylo v současnosti základním scénářem.
- Ve srovnání se situací před zasedáním jde o významný posun. Trh dříve počítal s možností dalšího zvyšování sazeb, protože inflace zůstávala zvýšená a americká ekonomika nadále vykazovala značnou odolnost. Tato očekávání se nyní výrazně snížila.
- Pro dolar to znamená ztrátu části podpory, kterou mu poskytovala vyhlídka dalšího zvyšování sazeb. Neznamená to však automaticky začátek dlouhodobého downtrendu americké měny. Fed bude nadále reagovat na nově příchozí data a přetrvávající inflace ponechává možnost udržovat sazby na vyšších úrovních po delší dobu.
Americká data ukazují zpomalení, ekonomika však zůstává odolná
- Nejnovější makroekonomické údaje vytvářejí stále složitější obraz americké ekonomiky.
- Růst HDP postupně zpomaluje, což odráží dopad předchozího zvyšování sazeb a přísnějších finančních podmínek. Slabší ekonomická dynamika omezuje prostor pro další zpřísňování měnové politiky.
- Inflace měřená indexem PCE, který patří mezi nejdůležitější ukazatele pro Fed, zároveň zůstává nad úrovněmi odpovídajícími cíli centrální banky. Vývoj je však pozitivní, protože cenové tlaky postupně polevují.
- Nejsilnějším argumentem pro pokračující opatrnost Fedu zůstává trh práce. Navzdory vysokým úrokovým sazbám jsou podmínky zaměstnanosti relativně silné a spotřebitelské výdaje v USA zůstávají odolné.
- Pro dolar to vytváří smíšený obraz. Pomalejší růst a klesající inflace nepodporují scénář dalšího cyklu zvyšování sazeb, odolnost ekonomiky však Fedu umožňuje udržovat úrokové sazby na zvýšených úrovních po delší dobu.
Inflace v eurozóně jako důležitý test pro ECB
- Na straně eura zůstává klíčovou událostí dnešní zveřejnění inflace CPI v eurozóně.
- Trh se zaměří nejen na samotnou úroveň inflace, ale také na tempo zpomalování cenového růstu. Pro ECB je klíčovou otázkou, zda inflace klesá dostatečně rychle, aby mohla centrální banka v budoucnu začít uvolňovat měnovou politiku.
- Pokud data ukážou, že inflace zůstává vytrvalá, zejména v sektoru služeb, mohlo by to snížit očekávání rychlého snižování sazeb v Evropě. Takový scénář by podpořil euro.
- Výraznější pokles inflace by naopak zvýšil očekávání, že ECB má větší prostor ke snížení úrokových sazeb. V takovém případě by se výhoda úrokového diferenciálu mohla znovu přesunout ve prospěch dolaru.
Výnosy dluhopisů zůstávají pro dolar klíčové
- Navzdory změně očekávání ohledně Fedu zůstávají výnosy amerických dluhopisů velmi důležitým faktorem pro měnový trh.
- Samotný pokles inflace nemusí nutně znamenat trvalé oslabení dolaru. Pokud Fed ponechá úrokové sazby na zvýšených úrovních po delší dobu, aktiva denominovaná v dolarech mohou zůstat atraktivní.
- Trh se proto nyní nesoustředí pouze na samotná ekonomická data, ale také na to, jak na ně budou reagovat centrální banky. Klíčové bude, jak rychle se budou měnit očekávání ohledně budoucí měnové politiky Fedu a ECB.
EURUSD čeká na další impulz
- Současná situace na měnovém páru EURUSD odráží střet dvou odlišných scénářů.
- Fed naznačil, že prostor pro další zvyšování sazeb se zmenšuje, což je pro dolar negativní. Americká ekonomika však zároveň zůstává relativně odolná a trh práce zatím neposkytuje silný argument pro rychlé snižování sazeb.
- Pro euro budou nadále klíčová inflační data a budoucí rozhodnutí ECB. Pokud bude inflace v Evropě klesat pomaleji, než trh očekává, euro by mohlo získat podporu. Pokud se proces dezinflace zrychlí, tlak na společnou měnu by mohl vzrůst.
- EURUSD proto zůstává především odrazem rozdílů v očekávání měnové politiky. Pro trh již není klíčová pouze současná úroveň inflace, ale také to, která centrální banka bude mít větší prostor udržovat restriktivní měnovou politiku po delší dobu.
Více o Forexu:
- Forex a trh s úrokovými sazbami
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Obchodování Forexu – Jak investovat do Forex CFD?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Investování do měn
- Forexový broker: Jak začít cestu na měnových trzích
- Forex a trh s úrokovými sazbami
Ekonomický kalendář: Klíčová čtení CPI pro Evropu a finanční výsledky ropných gigantů
Ranní shrnutí: AI podporuje oživení. Technologický sektor se výrazně vrací.
Denní shrnutí: Akcie rostou díky méně jestřábímu Fedu a oživení obchodování spojeného s AI, jenu dominuje devizovému trhu, ropa oslabuje (30. 7. 2026)
Nečekaná intervence na devizovém trhu? USDJPY klesá o více než 2 %! 🇯🇵
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.