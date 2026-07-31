Ekonomický kalendář: Klíčová čtení CPI pro Evropu a finanční výsledky ropných gigantů

Globální finanční trhy zaznamenávají výrazné zlepšení sentimentu a růst chuti riskovat, a to v návaznosti na silné výstupy Wall Street a rozhodné oživení na asijských trzích, poháněné optimistickými výhledy a výsledky sektoru technologií a polovodičů. Investoři zároveň bedlivě sledují geopolitická rizika na Středním východě. Ceny ropy směřují k uzavření silného měsíce při průběžném monitorování situace v oblasti Hormuzského průlivu a trhy pozorně analyzují rozhodnutí Federálního rezervního systému ponechat úrokové sazby beze změny. Dnešní seance soustřeďuje pozornost na klíčová předběžná data o inflaci CPI a dynamice HDP v eurozóně, americké čtení Core PCE a zveřejnění finančních výsledků ropných koncernů (ExxonMobil, Chevron).
Nejdůležitější publikace z asijské seance
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Japonsko – Průmyslová výroba (m/m) za červen: Odečtená hodnota vykázala pokles o 1,8 % m/m při očekávání -1,2 % m/m a předchozí hodnotě +3,6 % m/m.
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Japonsko – Maloobchodní tržby (r/r) za červen: Odečtená hodnota činila 1,7 % r/r oproti konsenzu 2,1 % r/r a předchozí hodnotě 2,8 % r/r.
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Čína – Index PMI pro průmysl (NBS) za červenec: Odečtená hodnota se ustálila na úrovni 49,4 bodu. Konsenzus byl 49,3 bodu, předchozí hodnota 49,5 bodu.
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Čína – Index PMI pro služby (NBS) za červenec: Odečtená hodnota činila 50,2 bodu oproti 50,5 bodu v předchozím měsíci.
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Austrálie – Maloobchodní tržby (m/m) za červen: Nárůst o 0,5 % m/m při konsenzu 0,2 % m/m a předchozím odečtu 0,6 % m/m.
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Silné oživení akciových indexů v Asii – jihokorejský Kospi zaznamenal výrazný růst a japonský Nikkei 225 posílil v reakci na vynikající sentiment v sektoru moderních technologií.
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Zlato se stabilizuje v oblasti 4 100 USD za unci po nečinnosti Fedu, zatímco ropa Brent se udržuje na úrovni 85 USD za barel.
Makroekonomický kalendář
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08:30 Švýcarsko – Maloobchodní tržby s.a. (r/r) (červen). Konsenzus: 3,1 %. Předchozí odečet: 3,5 %.
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08:45 Francie – Předběžná inflace CPI (r/r) (červenec). Konsenzus: 1,8 %. Předchozí odečet: 1,8 %.
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08:45 Francie – Předběžná inflace HICP (r/r) (červenec). Konsenzus: 2,1 %. Předchozí odečet: 2,0 %.
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09:30 Polsko – Předběžná inflace CPI (r/r) (červenec). Konsenzus: 3,0 %. Předchozí odečet: 2,5 %.
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09:55 Německo – Míra nezaměstnanosti s.a. (červenec). Konsenzus: 6,3 %. Předchozí odečet: 6,3 %.
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11:00 Eurozóna – Předběžná inflace HICP (r/r) (červenec). Konsenzus: 2,9 %. Předchozí: 2,8 %.
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11:00 Eurozóna – Předběžná jádrová inflace HICP (r/r) (červenec). Konsenzus: 2,4 %. Předchozí odečet: 2,4 %.
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14:30 Kanada – Měsíční HDP (m/m) (květen). Konsenzus: 0,2 %. Předchozí odečet: 0,5 %.
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15:45 USA – Index Chicago PMI (červenec). Konsenzus: 56,7. Předchozí odečet: 56,7.
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19:00 USA – Počet ropných vrtných souprav (týden). Konsenzus: 451. Předchozí odečet: 450.
Výsledky společností (Wall Street / Evropa)
Před otevřením trhu:
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Exxon Mobil Corporation (Wall Street)
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Chevron Corporation (Wall Street)
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AbbVie Inc. (Wall Street)
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Colgate-Palmolive Company (Wall Street)
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Enbridge Inc. (Wall Street / Kanada)
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NatWest Group plc (Evropa)
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Engie S.A. (Evropa)
3 trhy, na které stojí za to se zaměřit:
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EURUSD – vzhledem ke kumulovanému balíku klíčových makroekonomických publikací z eurozóny (inflace CPI, HDP) v kombinaci s americkým odečtem Core PCE.
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Ropa (WTI / Brent) – s ohledem na geopolitické napětí na Středním východě a dnes zveřejňované finanční zprávy ropných gigantů (ExxonMobil, Chevron).
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Technologický sektor / americké indexy (Nasdaq / S&P 500) – vzhledem k určování tržního směru po sérii finančních výsledků technologických společností a celkovému oživení sentimentu na globálních trzích.
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