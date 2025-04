Ekonomický kalendář: Zpráva JOLT a výsledky hospodaření firem v centru pozornosti trhu 🔎🔔

Dnešní makroekonomický kalendář obsahuje o něco více plánovaných publikací. Dozvíme se několik zpráv z eurozóny, například HDP ze Španělska, index spotřebitelského sentimentu a peněžní zásobu M3 z eurozóny a rozhodnutí o úrokových sazbách z Maďarska.

Dále se pozornost investorů přesune za oceán, protože před otevřením trhu zveřejní své čtvrtletní výsledky společnosti PayPal a Abbvie. Poté se dočkáme zprávy JOLTs z amerického trhu práce a indexu spotřebitelské důvěry Conference Board.

Po uzavření seance se dozvíme čtvrtletní výsledky společností Visa a Starbucks.

Podrobný denní kalendář:

08:00 , Španělsko - Údaje o inflaci za duben:

Jádrový index CPI: předchozí 2,0 % r/r;

Španělský CPI: předchozí 0,1 % m/m;

Španělský CPI: prognóza 2,0 % r/r; předchozí 2,3 % r/r;

Španělský HICP: předchozí 2,2 % r/r;

Španělský HICP: předchozí 0,7 % m/m;

08:00 , Španělsko - údaje o HDP:

Španělský HDP (1. čtvrtletí): předchozí 3,4 % r/r;

Španělský HDP (1. čtvrtletí): odhad 0,7 % mezičtvrtletně; předchozí 0,8 % mezičtvrtletně;

10:00 , Velká Británie - Projev viceguvernéra BoE Woodse.

10:40 , Velká Británie - vystoupení člena MPC Ramsdena

13:30 , Spojené státy americké - Údaje o bilanci tržeb za březen:

Obchodní bilance se zbožím: prognóza -142,80 mld.; předchozí -147,85 mld;

14:00 , Spojené státy - Index cen domů za únor:

Předchozí hodnota 436,5;

předchozí 4,8 % meziročně;

odhad 0,3 % m/m; předchozí 0,2 % m/m;

15:00 , Spojené státy - Volná pracovní místa JOLTS za březen:

Předpoklad 7,490 mil.; předchozí 7,568 mil;

15:00 , Spojené státy - Spotřebitelská důvěra CB za duben: oček: