EURUSD klesá o 0,12 % před zasedáním ECB

EURUSD čeká velmi rušný den. Ve 14:15 zveřejní Evropská centrální banka (ECB) své rozhodnutí o úrokových sazbách, následované listopadovými údaji o inflaci ve 14:30. EURUSD aktuálně klesá o něco více než 0,10 %, ale volatilita zatím zůstává relativně tlumená před těmito klíčovými zveřejněními. Dnešní rozhodnutí ECB a data o inflaci mohou určit směr EURUSD až do konce roku.
ECB: „Jestřábí pauza“ nebo přicházející dezinflační trend?
Trhy plně započítávají pauzu na dnešním zasedání ECB. Politika zůstane nezměněna již počtvrté v řadě. Očekává se, že depozitní sazba zůstane na úrovni 2,0 %. Ekonomové ECB již týdny signalizují, že není potřeba se sazbami spěchat, a to i přes mírnější inflační vývoj.
Střednědobé projekce, které budou dnes rovněž zveřejněny, budou klíčové. Konsenzus očekává, že prognózy ukážou inflaci pod 2% cílem v letech 2026–2027, což by teoreticky mohlo ospravedlnit další uvolnění politiky v příštím roce.
Na druhou stranu se očekává, že Lagardeová zdůrazní odolnost ekonomiky eurozóny, a to i přesto, že nedávné údaje PMI ukázaly jasné oslabení měnových podmínek. Zároveň by masivní fiskální výdaje plánované na rok 2026 (včetně rekordní emise dluhopisů v Německu) mohly krátkodobě podpořit inflaci.
ECB pravděpodobně zdůrazní, že inflace ve službách zůstává příliš vysoká na to, aby bylo možné uvažovat o uvolnění v blízké době. Trhy však budou bedlivě sledovat, jak Lagardeová popíše střednědobý dezinflační trend zakotvený v projekcích. Jakýkoli náznak, že se prognózovaná trajektorie inflace pohybuje jasně pod cílem, by mohl nenápadně otevřít prostor pro debatu o snižování sazeb v roce 2026 — i kdyby to Lagardeová výslovně neřekla.
Celkově se očekává, že ECB přinese neutrální sdělení — žádné snížení, žádná jestřábí rétorika, žádný silný výhled. Nicméně rizika se stále více přiklánějí k oslabení růstu v eurozóně v příštím roce. Zajímavé je, že to kontrastuje s nedávnými výroky Isabel Schnabelové, která naznačila, že dalším krokem ECB by mohlo být zvýšení sazeb.
Dosáhla inflace v USA svého vrcholu?
Zatímco ECB dnes určí směr evropského obchodování a eura, zveřejnění americké inflace CPI krátce poté pravděpodobně rozhodne o vývoji globálních trhů — a dolaru — do konce dne. Listopadová zpráva o CPI bude první od znovuotevření vlády po rekordní 43denní uzavírce. Kvůli chybějícím říjnovým údajům nebude BLS publikovat standardní meziměsíční změny, a investoři se tak budou muset spoléhat na meziroční hodnoty a dvouměsíční průměry, což činí tento report mimořádně obtížně interpretovatelným.
Konsenzus očekává, že celková inflace vzroste na přibližně 3,1 % meziročně, zatímco jádrová inflace zůstane poblíž 3 %. Tato čísla by mohla naznačovat pokračující tlak spojený s přenosem celních sazeb u zboží jako elektronika, domácí spotřebiče a rekreační vybavení. Tento tlak je však částečně kompenzován agresivními svátečními slevami, které mohou způsobit, že ceny jádrového zboží budou v listopadu uměle nízké. Přesto Powell nedávno uvedl, že cenové dopady cel se pravděpodobně snižují, což otevírá prostor pro nižší inflaci v příštím roce.
Inflace ve službách — zejména tzv. „supercore“ inflace (služby bez zahrnutí nákladů na bydlení) — by měla nadále zpomalovat, což je v souladu se slabšími ukazateli trhu práce a zpomalujícím růstem mezd.
Inflace v oblasti bydlení, i když je podle historických standardů stále zvýšená, postupně zpomaluje a zůstává v souladu s dezinflačním narativem Fedu.
Zpráva o CPI odpovídající očekáváním by posílila názor, že inflace vyvolaná cly je skutečně dočasný jev. V takovém případě se bude tržní debata méně soustředit na to, zda Fed sazby ještě sníží, a více na to, jak agresivně může uvolňovat politiku v roce 2026. Trhy aktuálně započítávají dvě snížení sazeb v roce 2026, přestože projekce Fedu naznačují pouze jedno. Bloomberg Economics očekává až čtyři snížení, a to hlavně kvůli slabosti na trhu práce.
Na druhou stranu, vyšší než očekávaná hodnota CPI — zejména pokud by jádrová inflace výrazně přesáhla 3 % — by znovu vyvolala pochybnosti o dezinflačním trendu a mohla by oddálit očekávání dalšího uvolnění. Nicméně tento scénář se nepovažuje za základní.
EURUSD (D1)
EURUSD klesá třetím dnem v řadě, i když předchozí dvě seance vyslaly smíšené signály. Denní svíčka ze 16. prosince ukázala silný prodejní tlak pod hladinou 1,18, což vytvořilo jasný medvědí signál (formace shooting star). Naopak včerejší svíčka naznačuje poptávku nad 1,17 (formace hammer). Holubičí tón ECB by mohl prohloubit dnešní pokles a vést k otestování úrovně 1,17. Tento pohyb by však mohl být dočasný, pokud CPI nepřekvapí směrem vzhůru. Trvalejší pokles EURUSD by mohl nastat pouze v případě velmi jestřábího vyznění americké inflace. Silně jestřábí vzkaz od Lagardeové je nepravděpodobný, ale pokud by k němu přece jen došlo, EURUSD by se mohl posunout směrem k 1,1750.
Základní scénář však aktuálně počítá s dalším poklesem, následovaným mírným odrazem a později během prosince i s umírněnými zisky. Za zmínku také stojí, že příští týden bude zveřejněn údaj o HDP USA.
