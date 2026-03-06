Benzín v USA zdražuje nejrychleji za dva roky ⛽

-
Cena benzínu v USA vzrostla na 3,32 USD za galon, nejvýše od září 2024.
-
Benzínové futures tento týden posílily o 27 %.
-
Hlavní příčinou jsou výpadky dodávek z Blízkého východu a omezení exportů z Číny.
-
Růst cen zhoršuje politickou situaci před americkými kongresovými volbami.
-
Ceny benzínu v USA vystoupaly na nejvyšší úroveň od září 2024. Průměrná cena u čerpacích stanic ve čtvrtek dosáhla 3,32 USD za galon, zatímco futures na benzín za tento týden posílily o 27 %, což představuje nejvýraznější týdenní růst od března 2022.
Za zdražením stojí především napětí na Blízkém východě, které narušuje dodávky energií z regionu. Problémy se dotýkají hlavně ropy proudící přes Hormuzský průliv, jenž je klíčovou trasou pro světový obchod s ropou. Některé asijské rafinerie kvůli omezeným dodávkám zvažují snížení výroby a Čína zároveň nařídila svým největším rafineriím pozastavit exporty nafty a benzínu.
Růst cen pohonných hmot přichází v citlivém politickém období. Prezident Donald Trump dlouhodobě zdůrazňuje nízké ceny benzínu jako důkaz americké energetické síly, současný vývoj ale může jeho administrativě zkomplikovat situaci před letošními midterm elections.
Dalším faktorem je i sezonní vývoj v USA. Rafinerie nyní přecházejí ze zimní směsi na dražší letní benzín, což každoročně na jaře vytváří dodatečný tlak na růst cen.
Graf Gasoline (H1)
Cena benzínu zůstává v silném růstovém trendu a aktuálně se pohybuje poblíž 265,07 USD, tedy těsně pod krátkodobou rezistencí v oblasti 266,61 USD. Trh se po prudkém růstu drží vysoko nad klouzavými průměry, přičemž EMA 50 se nachází na 257,97 USD a SMA 100 na 250,11 USD, což potvrzuje pokračující převahu kupců. Struktura trhu zůstává býčí, protože cena vytváří vyšší maxima i vyšší minima a ani poslední krátkodobé výkyvy zatím nenaznačují výraznější obrat. CCI dosahuje hodnoty kolem 99,7, což ukazuje na stále zvýšené nákupní momentum, i když už se trh pohybuje blízko překoupenějších úrovní. Momentum se drží na 102,586, takže růstová dynamika sice přetrvává, ale v úplně krátkém horizontu je patrné určité kolísání a možné zpomalení po předchozí silné vlně. Pokud se benzínu podaří udržet nad pásmem 262–263 USD, zůstává prostor pro další test rezistence na 266,61 USD a případné pokračování směrem výše. Naopak při oslabení by první důležitou podporu představovala oblast kolem 258 USD, kde se nachází EMA 50, a níže potom silnější support u 250 USD v blízkosti SMA 100.
Zdroj: xStation5
