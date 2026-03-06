Zlato z Dubaje zlevňuje 🪙

-
Zlato v Dubaji se prodává se slevou až 30 USD za unci.
Hlavním problémem jsou omezené lety, dražší pojištění a komplikovaná logistika.
Krátkodobě má Indie ještě dost zásob, delší výpadky ale mohou způsobit napětí na trhu.
Náklady na přepravu nových dodávek vzrostly o 60 až 70 %.
Zlato, které uvízlo v Dubaji kvůli rozšiřujícímu se konfliktu na Blízkém východě, se na trhu nabízí se slevou až 30 USD za unci oproti londýnskému benchmarku. Důvodem jsou omezené lety, vysoké náklady na přepravu a pojištění a také nejistota, kdy se zásilky vůbec podaří doručit.
Dubaj patří mezi klíčová centra pro rafinaci a export zlata do Asie a zároveň funguje jako důležitý tranzitní uzel pro dodávky ze Švýcarska, Británie i afrických zemí. Vzhledem k částečnému uzavření vzdušného prostoru ale část zásilek zůstala zablokovaná. Přestože se od poloviny týdne podařilo některé dodávky naložit na odlety z Dubaje, trh dál čelí logistickým komplikacím. Převoz po zemi na letiště v okolních zemích navíc obchodníci považují za příliš rizikový a složitý.
Dopady se začínají projevovat i v Indii, která patří mezi největší odběratele zlata z Dubaje. Krátkodobě sice na trhu zůstává dostatek zásob, protože dovoz byl na začátku roku silný, ale delší trvání problémů by mohlo vést k nedostatku fyzického kovu. Pod tlak se dostávají i rafinerie, které hlásí komplikace při zajišťování dodávek doré, tedy polozpracovaného zlata z dolů.
Výrazně rostou i logistické náklady. Podle zástupců trhu se od začátku konfliktu náklady na nové kontrakty zvýšily o 60 až 70 %. Obchodníci proto raději prodávají část kovu se slevou, než aby dál platili drahé skladování a financování bez jistoty rychlého vývozu.
Graf Gold (H1)
Zlato se obchoduje poblíž 5 080,47 USD a po předchozím růstu se dostalo do fáze konsolidace. Cena se aktuálně pohybuje mezi Fibonacciho hladinami 50,0 % na 5 000,76 USD a 61,8 % na 5 141,54 USD, přičemž právě horní hranice tohoto pásma nyní funguje jako nejbližší rezistence. Trh po dřívějším odrazu od nižších úrovní nedokázal udržet růst nad pásmem 5 140–5 180 USD a v posledních hodinách je vidět slábnoucí dynamika i návrat pod krátkodobé klouzavé průměry. EMA 50 se nachází na 5 133,43 USD a SMA 100 na 5 190,34 USD, takže cena se nyní drží pod oběma průměry, což krátkodobě zhoršuje technický obraz. CCI kleslo na -56,9, což ukazuje na převahu prodejního tlaku, ale zatím bez výrazně přeprodaného extrému. Momentum se pohybuje na hodnotě 99,283, tedy lehce pod neutrální hranicí 100, což potvrzuje, že býčí impuls v tuto chvíli oslabil.
Z technického pohledu bude klíčové sledovat, zda zlato udrží podporu v oblasti 5 000,76 USD. Pokud by tato hladina povolila, trh by mohl zamířit níže k 4 859,98 USD, kde se nachází Fibonacciho úroveň 38,2 %. Naopak pro zlepšení nálady by bylo potřeba návrat nad 5 141,54 USD a následně i nad pásmo kolem 5 190 USD, kde leží SMA 100. Teprve poté by se otevřel prostor pro opětovný test vyšších úrovní u 5 302,69 USD a 5 341,96 USD.
Zdroj: xStation5
