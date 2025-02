EURUSD klesá o více než 1 % 📌

Trumpova silná obchodní cla podporují dolar napříč trhem 💵🖋️

Měnové páry navázané na americký dolar otevírají se silnými rozdíly v důsledku zavedení obchodních cel na Mexiko, Kanadu a Čínu. Trump zdůrazňuje, že 25% cla na Mexiko a Kanadu (s výjimkou kanadské ropy, na kterou se vztahuje 10% clo) a 10% cla na Čínu mají za cíl zastavit příliv drog a nelegálních přistěhovalců do USA. obchod s USA je pro severoamerické ekonomiky klíčový. Pro Mexiko a Kanadu představuje vývoz do USA přibližně 15 % jejich HDP, zatímco pro Čínu jsou to asi 2 %. Vzhledem k možným obchodním omezením agentura Bloomberg odhaduje, že pokud cla zůstanou v platnosti po celý rok, mohl by se hospodářský růst USA v letošním roce snížit o 1,5 procentního bodu. Očekává se, že Kanada a Mexiko pocítí výrazně silnější dopad těchto obchodních omezení.

Rostou pochybnosti o oprávněnosti cel vzhledem k jejich širokému rozsahu. S největší pravděpodobností budou cla napadena u Nejvyššího soudu, takže jejich pokračování v současné podobě je nejisté. Na druhou stranu Kanada již zavedla odvetná cla ve výši 25 % a podobná opatření oznámilo i Mexiko. O případné reakci Číny zatím nejsou k dispozici žádné informace.

Americký dolar celkově posiluje. Vůči většině měn si dolar připsal téměř 1 %. O 2 % vzrostl také vůči mexickému pesu (MXN) a jen o 0,3 % vůči offshoreovému čínskému jüanu (CNH). Tyto pohyby však byly dříve mnohem silnější. Zdroj: ČNB: Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Reakce trhu

V první části dne je na forexovém trhu patrná značná volatilita. Investoři se po víkendových oznámeních obávají eskalace obchodní války. Mezi nejvolatilnější měny patří americký dolar, kanadský dolar a mexické peso. Investoři rovněž oceňují odvetná cla ze strany Kanady a Mexika. Plány Kanady na zavedení odvetných cel jsou již známy a očekává se, že budou podobného rozsahu jako cla zavedená Spojenými státy, reakce Mexika však zůstává nejasná, i když se o ní uvažuje.

Měnový pár EURUSD zaznamenal výrazný gap směrem dolů, klesl téměř na 1,0200 a testoval nedávná lokální minima z 13. ledna. Pokud pár uzavře pod úrovní 1,0243, znamenalo by to nejnižší uzavírací úroveň od listopadu 2022. Do hry opět vstupuje otázka parity EURUSD. Ačkoli cla na EU zatím uvalena nebyla, panuje přesvědčení, že je to jen otázkou času. Mluvčí Bílého domu naznačil, že Trump by se k tématu obchodních cel vůči Evropě mohl vrátit na začátku března, i když vzhledem k nepředvídatelnosti nového prezidenta by takové rozhodnutí mohlo přijít ještě dříve. Pokud by cla byla zavedena příští víkend a EURUSD by tento týden své ztráty nedohnal, parita by mohla být k vidění již při otevření trhu příští pondělí.





EURUSD v současné době testuje lokální minima z první poloviny ledna. Pokud se na trh vrátí optimismus, první klíčová úroveň odporu se nachází kolem 1,0280, následovaná nabídkovou zónou pod 1,0350. Je také důležité mít na paměti, že tento týden bude zveřejněno několik významných makroekonomických zpráv, včetně pátečních Non-Farm Payrolls (NFP). Zdroj: xStation5