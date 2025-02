EURUSD klesá před NFP✂️

Ve 14:30 bude zveřejněna zpráva o trhu práce v USA; očekávají se výrazné revize směrem dolů pro rok 2024 📌

Změna zaměstnanosti: Konsenzus trhu je +173 tis. Bloombergův konsenzus předpovídá vyšší nárůst na +215 tisíc (ve srovnání s +256 tisíc v prosinci).

Revize pro rok 2024: Údaje o zaměstnanosti pro rok 2024 budou pravděpodobně revidovány směrem dolů o více než 900 tisíc pracovních míst.

Růst pracovní síly: Upraveno směrem nahoru o téměř 2 miliony kvůli aktualizacím populace.

Míra nezaměstnanosti: Očekávaná na 4,16 % (ve srovnání s 4,09 % dříve).

Přehled zprávy o zaměstnání

Očekává se, že lednová zpráva o zaměstnanosti ukáže pokračující sílu na trhu práce. Hlavním tématem se mohou stát významné revize dat z předchozího roku. Očekává se, že Bureau of Labor Statistics (BLS) sníží odhady zaměstnanosti (NFP) pro rok 2024 o více než 900 tisíc pracovních míst. Současně by aktualizace odhadů počtu obyvatel USA mohly zvýšit odhady pracovní síly o téměř 2 miliony – nejnovější odhady populace BLS zvýšily počet obyvatel o přibližně 3,6 milionu ve srovnání s předchozím rokem.

Zdroj: XTB Research

Tržní konsensus pro změnu zaměstnanosti v současnosti činí +173 tis. Nicméně s ohledem na pozitivní překvapení ze středeční zprávy ADP (+183 tis. vs. očekávání 150 tis.), lze podobný trend očekávat i u zprávy NFP. Tento směr podporuje i konsenzus Bloomberg, který předpovídá výrazně vyšší změnu na +215K.

Dopad na nezaměstnanost a mzdy

Při větší pracovní síle se očekává mírný nárůst míry nezaměstnanosti na 4,16 % (ze 4,09 %). Účast pracovní síly se může zvýšit na 62,6 % z 62,5 %.

Zdroj: XTB Research

Růst mezd, klíčová složka inflace, pravděpodobně zůstane mírně vysoký. Konsenzus trhu očekává meziroční pokles na 3,8 % z 3,9 % v prosinci. S více dostupnými pracovníky mohou společnosti čelit menšímu tlaku na zvyšování mezd, což by mohlo pozitivně ovlivnit nižší dynamiku inflace. Pokud by se růst mezd zpomalil, podpořilo by to ještě více argument Federálního rezervního systému pro snížení úrokových sazeb. A naopak, pokud mzdy zůstanou stabilní nebo se zrychlí, mohlo by to podkopat současný narativ o dezinflaci a oddálit uvolňování měnové politiky.

Zdroj: XTB Research

Tržní důsledky

Reakce akciového trhu: Fed může zprávu vnímat pozitivně a podporuje očekávání snížení úrokových sazeb později v roce 2025. Tato reakce předpokládá solidní úroveň zaměstnanosti spolu s revizí směrem dolů pro rok 2024 a snížením mzdově řízených inflačních tlaků.

Trh s dluhopisy: Výnosy státních dluhopisů si mohou udržet klesající trend za předpokladu, že zpráva podporuje snížené inflační tlaky a holubičí výhledy ze strany Fedu.

Dolarový index: Slabší než očekávaná zpráva o zaměstnanosti může vyvinout tlak na USD a upřednostňovat rizikovější aktiva.

Před zveřejněním dat trh vykazuje mírně snížený apetit po rizikovějších aktivech a mírný nárůst hodnoty dolaru. V době zveřejnění se EURUSD snížil o 0,08 %.

Zdroj: XTB Research