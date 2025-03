EURUSD mírně oslabuje po holubičích komentářích ECB. Přijde další snížení v dubnu?

„Vše nasvědčuje snížení v dubnu,“ uvedl pro Econostream člen Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB) Yannis Stournaras.

Jeho celkové vyjádření má výrazně holubičí tón, zvláště s ohledem na to, že peněžní trh aktuálně připisuje dubnovému snížení sazeb pouze 60% pravděpodobnost. Podle Stournarase by depozitní sazba měla do konce roku 2025 klesnout na 2 %, přičemž inflace by měla následovat podobnou trajektorii.

EURUSD se odrazil od rezistence okolo úrovně 1,094 a prohloubil pokles po nedávné konferenci Fedu, kde byla zdůrazněna potřeba vyčkat se snižováním sazeb. Po sérii dynamických růstů euro tento týden oslabilo vůči dolaru o 0,5 %.

Zdroj: xStation5