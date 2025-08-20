Trump vyzývá k rezignaci Cookové z Fedu

Donald Trump vyzval členku Rady guvernérů Federálního rezervního systému Lisu Cookovou k okamžité rezignaci a na síti Truth Social napsal: „Cooková musí okamžitě rezignovat!!!!“. Tento bezprecedentní útok je součástí širší kampaně Trumpovy administrativy s cílem převzít kontrolu nad měnovou politikou USA a oslabit nezávislost nejdůležitější finanční instituce v zemi.
Obvinění z podvodu jako záminka
Trumpův požadavek vychází z obvinění, které vznesl Bill Pulte, ředitel Federální agentury pro financování bydlení (FHFA) a blízký spojenec prezidenta. Pulte obviňuje Cookovou z falšování bankovních dokumentů za účelem získání výhodnějších podmínek úvěru. Tvrdí, že během dvou týdnů uvedla jako své hlavní bydliště dvě různé nemovitosti, což by mohlo představovat hypoteční podvod.
Pulteho vlastní výroky však odhalují skutečný cíl: „Ve Fedu večírek skončil,“ a že předseda Powell si může dělat, co chce, ale „tak či onak večírek skončil.“ To naznačuje, že případná rezignace Cookové by Trumpa přiblížila k získání většiny ve Federálním výboru pro otevřený trh (FOMC). Stojí za zmínku, že Cooková je v současnosti považována za umírněného „jestřába.“
Získá Trump hlasovací většinu?
Waller a Bowman nedávno hlasovali pro snížení sazeb. Na druhé straně Jefferson, který je jedním z kandidátů na šéfa Fedu, zastává velmi podobné názory. Miran, nový člen FOMC, by měl hlasovat pro snížení sazeb, přičemž nahrazuje jestřábí Kuglerovou. Goolsbee, obtížně čitelný člen Fedu, by také mohl potenciálně hlasovat pro snížení. Někteří ho považují za jestřába, jiní za holubici. Nedávno uvedl, že vidí prostor pro snížení sazeb na podzim, ale poslední růst inflace situaci zkomplikoval. Přesto, pokud by ke změnám došlo a všichni zmínění jednotlivci hlasovali pro snížení, existuje možnost získat určitý stupeň kontroly nad Fedem. Je také důležité si uvědomit, že šéfa Fedu jmenuje Trump. Zdroj: Bloomberg Economics
Systematická válka proti Fedu
Trump vede od začátku svého druhého mandátu mnohofrontovou kampaň proti Fedu. Prezident pravidelně útočí na předsedu Jeroma Powella, označuje ho za „hrozného“, „hloupého“, „zatvrzelého mezka“ a „naprostého idiota.“
Současně Trump požaduje drastické snížení sazeb o 3 procentní body – ze současných 4,5 % na přibližně 1,5 %. Takto radikální změna by mohla spustit inflační spirálu a destabilizovat ekonomiku. V srpnu prezident dokonce vyzval Radu guvernérů Fedu, aby „převzala kontrolu“ od Powella, pokud nepodlehne tlaku.
Bezprostřední dopady na trh
Trh zůstává zranitelný vůči všem Trumpovým prohlášením. Pokud znovu začne útočit na Powella a Fed, dolar může reagovat nervózně. Již dříve se objevily spekulace, že dolar by mohl být opuštěn jako rezervní měna, pokud nebude situace s úrokovými sazbami jasnější.
Co když Trump zajde příliš daleko? Analytici Deutsche Bank varují, že případné odvolání Powella by mohlo způsobit pokles dolaru o 3–4 % během 24 hodin a kolaps amerického dluhopisového trhu. Výnosy 10letých dluhopisů by mohly vzrůst nad 5,5 %, což by dramaticky zvýšilo náklady na obsluhu státního dluhu ze současných 1,4 bilionu USD na potenciální 2 biliony USD.
Lekce z historie a světa
Historické studie ukazují, že politický tlak na Fed vede k inflaci bez pozitivního efektu na hospodářský růst. Analýza Univerzity v Marylandu zjistila, že politický tlak podobný tomu z období Nixonovy administrativy by mohl zvýšit ceny o 7 % během dekády.
Příklad dnešního Turecka pod Erdoganem ilustruje katastrofální následky politické kontroly nad centrální bankou. Inflace v Turecku v květnu 2024 dosáhla 75 %, což doprovázel kolaps měny a ztráta důvěry na mezinárodních trzích. Jak varuje Guha z Evercore ISI: „Náhlé ohrožení nezávislosti Fedu zvýší napětí na trzích a posune je směrem ke stagflaci.“ Na druhé straně se srovnání měnové situace v USA s Tureckem zdá přehnané, ale v nejhorším scénáři nelze vyloučit katastrofu dolaru.
Powell získává podporu v Jackson Hole
Na konferenci v Jackson Hole se centrální bankéři z celého světa připravují bránit Jeroma Powella a princip nezávislosti Fedu. To ukazuje, jak vážně globální instituce vnímají hrozbu ze strany Trumpa. Christine Lagardeová, šéfka Evropské centrální banky, varuje, že „nezávislost centrálních bank je pod rostoucím tlakem.“
Odborníci bijí na poplach, že podkopání nezávislosti Fedu by mohlo ohrozit status dolaru jako hlavní světové rezervní měny. Francesco Pesole z ING poznamenává, že „nezávislý Fed je základním pilířem atraktivity dolaru jako rezervní měny.“ Jamie Dimon, generální ředitel JPMorgan Chase, označuje nezávislost Fedu za „posvátnou“ a varuje před nevratnými následky jejího oslabování.
EUR/USD se dnes mírně zotavuje směrem k 1,1700, i když změny nejsou příliš významné. S rostoucím tržním rizikem rostou ceny amerických dluhopisů. Přestože je dnešní den klidný, zesílení zásahů do Fedu by mohlo vést k další vlně oslabení dolaru, jak jsme viděli v posledních měsících. Zdroj: xStation5
