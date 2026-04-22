➡️EURUSD pod tlakem evropské stagflace a geopolitického šoku

- Evropská stagflace: Německo výrazně snížilo svůj výhled růstu HDP pro rok 2026 z 1,0 % na pouhých 0,5 %, zatímco inflační očekávání zůstávají zvýšená. V kombinaci s pokračující energetickou krizí a hrozbou nedostatku leteckého paliva čelí eurozóna vysokému riziku stagflace.
- Omezená role eura jako bezpečného přístavu: Hlavní ekonom ECB Philip Lane přiznal, že euro v současnosti nemůže konkurovat americkému dolaru jako globální bezpečný přístav. Nedostatek jednotného „bezpečného aktiva“, srovnatelného s americkými státními dluhopisy, a politická roztříštěnost zůstávají významnými strukturálními překážkami.
- Opatrná politika ECB: Navzdory inflačním tlakům se očekává, že ECB v dubnu ponechá sazby beze změny. Trhy však zaceňují téměř dvě zvýšení sazeb do konce roku, v závislosti na vývoji cen plynu TTF a délce konfliktu na Blízkém východě.
- Dominance USD u EURUSD: Měnový pár zůstává v krátkodobém horizontu pod tlakem směrem dolů kvůli jasné divergenci růstu mezi odolnou americkou ekonomikou a stagnující Evropou. Odráží to i spekulativní positioning, protože investoři dál preferují dolar v prostředí zvýšené geopolitické nejistoty
Situace v eurozóně, zejména v jejím „motoru“, Německu, se tváří v tvář pokračujícímu konfliktu s Íránem rychle zhoršuje. Stojí za zmínku, že Německo stejně jako další evropské země silně spoléhá na dovoz energií, a proto pokračující pat kolem uzavření Hormuzského průlivu zhoršuje dlouhodobý výhled pro euro.
- Drastické snížení výhledu HDP: Německé ministerstvo hospodářství snížilo svůj výhled růstu HDP pro rok 2026 na polovinu – z 1,0 % na pouhých 0,5 %. Výhled pro rok 2027 byl rovněž upraven směrem dolů na 0,9 %.
- Inflační tlak: Navzdory zpomalování ekonomiky se očekává, že inflace v Německu vzroste na 2,7 % v roce 2026 a 2,8 % v roce 2027. Bundesbank varuje, že „skutečná bolest“ spojená s krizí na Blízkém východě teprve přijde a Evropa by během příštích šesti týdnů mohla čelit nedostatku leteckého paliva.
- Obchodní rizika: Přestože má Donald Trump omezené pravomoci k zavádění plošných cel, možnost sektorově zaměřených cel přetrvává, což by mohlo tvrdě zasáhnout klíčovou německou ekonomiku.
Výhled úrokových sazeb ECB: opatrnost a nedostatek alternativ
Vyjádření představitelů Evropské centrální banky naznačují obtížné balancování mezi bojem s inflací a podporou hospodářského růstu.
- Bez zvýšení v dubnu: Gediminas Simkus z ECB jasně uvedl, že by banka na dubnovém zasedání neměla zvyšovat úrokové sazby. Současná depozitní sazba 2,00 % je považována za odpovídající vzhledem ke stabilní jádrové inflaci navzdory skokům celkové inflace způsobeným cenami energií.
- Dveře pro rok 2026 zůstávají otevřené: Simkus však pozdější zvýšení sazeb v tomto roce nevylučuje a odkazuje na strukturální rizika, jako jsou rostoucí výdaje na obranu a narušení dodavatelských řetězců.
- Slabost eura jako bezpečného přístavu: Hlavní ekonom ECB Philip Lane připustil, že euro v současnosti není schopné nahradit dolar jako globální bezpečný přístav. Lane jako hlavní překážky uvádí nedostatek jednotných evropských „bezpečných aktiv“ (podobných americkým státním dluhopisům) a politickou roztříštěnost eurozóny.
Trh v současnosti nezapočítává významnou pravděpodobnost dubnového zvýšení sazeb. Pokud by se však inflace stala hmatatelným problémem, vyhlídka na zvýšení sazeb v tomto roce zůstává silná. Trh navíc do konce roku započítává téměř dvě zvýšení sazeb. První je možné v červnu nebo červenci, centrální banka však pravděpodobně vyčká na konec konfliktu nebo zareaguje na prudký růst cen plynu TTF, který je pro EURUSD klíčovým faktorem. Zdroj: Bloomberg Finance
Analýza EURUSD: dolar zůstává králem
Pár EURUSD je pod zřetelným tlakem směrem dolů, který vyplývá z kombinace fundamentálních a geopolitických faktorů.
- Divergence růstu: Zatímco USA vykazují relativní odolnost, Evropa (v čele s Německem) se propadá do stagnace. Investoři preferují dolar kvůli hloubce a likviditě amerického dluhopisového trhu, jak poznamenal Philip Lane.
- Rizikové faktory: Potenciální americká cla a vleklá energetická krize v Evropě (s rizikem ropy nad 100 USD a plynu TTF nad 60 EUR) nadále nahrávají dolaru.
EURUSD výrazně ustupuje a dostává se na nejnižší úrovně od 13. dubna. Pár proráží pod svou rostoucí trendovou linií, což signalizuje, že trh stále vnímá značné riziko plynoucí z konfliktu na Blízkém východě. Přestože se EURUSD jeví vzhledem k výnosovým spreadům jako relativně férově oceněný, spekulativní investoři v poslední době začali upřednostňovat americkou měnu a prodávají euro. Tato situace by se mohla obrátit, jakmile začnou klesat ceny energií a investoři začnou odcházet z amerických aktiv při hledání jiných příležitostí, zejména s ohledem na obrovská rizika spojená s americkým dluhem a nadcházející midterm volby.
Výnosy německých dluhopisů v poslední době výrazně klesly, a to i navzdory očekáváním možného zvýšení sazeb ECB. Přesto zůstává EURUSD vzhledem k výnosovým spreadům poměrně férově oceněný.
Investoři v posledních týdnech agresivně odprodávali long pozice na euru, ačkoli poslední 2–3 týdny přinesly posun zpět k pozitivní čisté pozici. Potenciálně bychom mohli znovu vidět scénář z roku 2022, kdy po počátečním výprodeji začali investoři uzavírat short pozice, jakmile rizika cen energií ustupovala.
Na druhou stranu trh zůstává o něco více přesvědčen o dolaru, i když je to primárně dáno uzavíráním short pozic, které posunulo čisté pozicování do kladného teritoria. Pokud by se long pozice v příštích týdnech vrátily na úrovně nevídané od začátku roku 2025, mohlo by to signalizovat vznik širšího růstového trendu.
Současně čelí americké dluhopisy obnovenému prodejnímu tlaku, i když ne tak silnému jako na konci let 2024 nebo 2025. Klíčovým faktorem z hlediska amerického dluhu by mohlo být nové vedení pod Kevinem Warshem. Warsh během slyšení ve Výboru pro bankovnictví Senátu uvedl, že nebude „Trumpovou loutkou“, ale zároveň vyjádřil nespokojenost se současnou předem danou politikou Fedu. Má také v úmyslu odklonit se od inflačního ukazatele PCE, který Fed upřednostňuje. Ačkoli Warsh nenaznačil okamžité snižování sazeb, jakékoli takové signály v prostředí zvýšené inflace by mohly vyvolat prudký výprodej dluhopisů, což by nemuselo být pro dolar nutně pozitivní.
Shrnutí
Euro čelí zřetelným vnitřním problémům a vysoké závislosti na směnných relacích, které jsou úzce spojeny s cenami komodit. Přestože americká ekonomika překonává eurozónu, EURUSD se nepropadl tak prudce jako v roce 2022. Pokud se globální podmínky stabilizují, euro by se navzdory svým slabinám mohlo chovat podobně jako v letech 2022/2023, byť ze výrazně vyšších úrovní. Naopak pokud se válka potáhne, dolar má všechny předpoklady zůstat „králem“ ještě po mnoho dalších měsíců.
Ceny ropy klesají 🔻
Írán zvažuje návrat k mírovým jednáním 🚨
⚫ Brent nad 90 USD za barel
⬇️Ropa WTI klesá téměř o 9 %
