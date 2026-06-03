Noční eskalace s Íránem. Ropa se znovu blíží 100 USD

Včera v noci došlo v oblasti Perského zálivu k sérii útoků. Ropa pokračuje ve včerejším růstu kvůli obavám ze stále křehčího příměří.
Kolem poledne se ropa Brent obchoduje poblíž 98 USD za barel. Drahé kovy, jako zlato a stříbro, mírně klesají.
- Kuvajtské letiště bylo napadeno. Íránské drony zasáhly oblast přístavu a letiště aktuálně pozastavilo lety.
- Kromě civilních letišť byly balistické rakety odpáleny směrem k základně Ali Al Salem. CENTCOM uvádí, že hrozba byla zachycena.
- Protivzdušná obrana také hlásila narušení vzdušného prostoru Bahrajnu ze strany Íránu.
- Zástupci íránského ministerstva zahraničí uvedli, že útoky jsou reakcí na americké údery na zařízení na ostrově Qeshm a na útok proti íránskému tankeru v Perském zálivu. Írán zároveň naznačuje, že „Kuvajt a Bahrajn také nesou odpovědnost“.
- V tomto kontextu mohou být klíčové také komentáře ministra zahraničí Marca Rubia, který je často zmiňován jako možný nástupce Trumpa:
- Podpora Íránu teroristickým organizacím je „jednou z červených linií“.
- Írán může počítat se zmírněním finančních sankcí, ale očekává se, že přijme „přísná a dlouhodobá omezení“.
- Zároveň nemá dojít ke zmírnění sankcí výměnou za otevření průlivu.
- Rubio také poznamenal, že reakce Íránu může přijít se zpožděním až pěti dnů.
- Donald Trump na platformě Truth Social oznámil, že Írán „nebude mít jaderné zbraně“ a že setkání s íránskými lídry je možné, neuvedl však žádné podrobnosti.
Akciový trh podle všeho nereaguje. Akcie ropných a obranných společností zůstávají poblíž včerejších závěrečných úrovní.
Graf ropy (OIL, D1)
Cena je zpět nad úrovní 38,2 % Fibonacciho retracementu, čímž brání dlouhodobou trendovou linii (prostřední červená linie). Z technického pohledu je dalším cílem kupců oblast kolem 104 USD a úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu. Pro prolomení uptrendu je klíčové, aby prodejci stlačili cenu zpět pod výše zmíněnou trendovou linii.
Zdroj: xStation5
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