⬆️ EURUSD se odráží po slabých datech z USA

V posledních hodinách došlo na finančních trzích k výraznému posunu. Kurz hlavního měnového páru EURUSD zaznamenal prudký odraz poté, co jej předchozí hlubší poklesy krátce stáhly pod úroveň 1,16. Euro aktuálně vůči americkému dolaru posiluje přibližně o 0,1 % a obchoduje se kolem hranice 1,1630. Tento pohyb vychází z kombinace zklamání z makroekonomických dat z USA, jestřábích signálů z Evropské centrální banky a nového vývoje na geopolitické frontě.
Slabší makrodata z USA a úleva u inflace
Hlavním katalyzátorem oslabení dolaru byla nejnovější makroekonomická data zpoza Atlantiku, která ochladila jestřábí obavy investorů:
- Zklamání z růstu HDP: Americký úřad Bureau of Economic Analysis zveřejnil druhou revizi HDP za 1. kvartál, ve které snížil odhad ekonomického růstu na 1,6 % z předchozích 2,0 %. Trh obecně očekával, že údaj zůstane beze změny na 2,0 %.
- Inflace PCE v souladu s očekáváním: Celkový cenový index výdajů na osobní spotřebu (PCE), preferovaný inflační ukazatel Fedu, v dubnu meziročně vzrostl na 3,8 % z březnových 3,5 %, což bylo plně v souladu s tržním konsenzem.
- Stabilizace jádrového PCE: Jádrový index PCE bez cen potravin a energií dosáhl meziročně 3,3 %, rovněž v souladu s očekáváním. Meziměsíčně se navíc jádrová inflace zvýšila o 0,2 %, tedy mírně pod prognózou 0,3 %.
Revize HDP za 1. kvartál ukazuje nižší ekonomický růst. Skutečnost, že konflikt s Íránem už v březnu probíhal, může naznačovat, že data za 2. kvartál budou také čelit výraznému negativnímu dopadu z této strany. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB
Inflace PCE oživila v souladu s očekáváním. To je v ostrém kontrastu se zveřejněním inflace CPI, která investory překvapila výrazně vyššími údaji. Zdroj: Bloomberg Finance LP
Skutečnost, že inflace nepřekvapila směrem nahoru navzdory masivnímu růstu cen komodit, přinesla investorům úlevu. V kombinaci s jasným zpomalením dynamiky HDP se to promítlo do poklesu dolarového indexu. Inflace v souladu s očekáváním a slabší růst by mohly utlumit tržní očekávání ohledně rychlého zvyšování sazeb ze strany Fedu.
Jestřábí ECB a tlak na eurozónu
Zatímco americká ekonomika vysílá známky ochlazení, z Evropy přicházejí informace podporující společnou měnu. Zveřejněný zápis z dubnového zasedání Evropské centrální banky jasně ukazuje, že proinflační rizikové faktory v eurozóně výrazně zesílily.
Představitelé ECB upozornili na rostoucí cenové tlaky, což naznačuje, že evropský regulátor může být nucen držet úrokové sazby na restriktivních úrovních delší dobu. Rozdíl ve výhledu měnové politiky mezi potenciálně mírnějším Fedem a ECB obávající se inflace poskytl silný impuls k posílení EURUSD. Trh aktuálně oceňuje mimořádně vysokou, 93% pravděpodobnost zvýšení sazeb ECB v červnu.
Geopolitika: Sankce a možný jaderný průlom
Pozornost trhu se zároveň nadále soustředí na Blízký východ. Ceny energetických komodit rostly kvůli obnoveným střetům mezi americkými a íránskými silami v oblasti Perského zálivu. Ropa WTI během ranní evropské seance vzrostla o více než 3 %. Situaci dále zhoršilo rozhodnutí amerického ministra financí Scotta Bessenta, který oznámil sankce proti nové íránské instituci, jež jednostranně vyhlásila kontrolu nad Hormuzským průlivem.
Tržní sentiment se však zlepšil po zprávách saúdskoarabské televizní stanice Al Hadath. Podle těchto zpráv má Islámábád předložit Washingtonu kompromis, podle kterého by byl íránský uran převeden do Pekingu pod přísným mezinárodním dohledem. Takový diplomatický krok by mohl výrazně deeskalovat regionální konflikt, snížit část rizikové prémie na trzích a oslabit poptávku po bezpečných aktivech, jako je dolar. Na druhou stranu Trump nedávno uvedl, že nechce souhlasit s tím, aby íránský uran skončil v Rusku nebo Číně.
Technický výhled na EURUSD
Kombinace slabšího než očekávaného růstu americké ekonomiky, jestřábího tónu ECB a možného diplomatického průlomu ohledně íránského jaderného programu vytvořila pevný základ pro prudký odraz EURUSD. Investoři získali argumenty naznačující, že americká centrální banka nebude nucena okamžitě zpřísňovat měnovou politiku.
Uzavření EURUSD s tak výrazným stínem svíčky může naznačovat, že klíčová podpora na úrovni 1,16 drží. To vytváří potenciál k otestování rezistence na úrovni 50,0% retracementu.
USA a Írán se obviňují z porušení příměří 🔥
🔴 Wall Street Open Extra: Co napovídá PCE inflace? S výsledky přichází i pár AI firem
USA posilují roli globálního dodavatele energie: Z dovozce se stává exportní velmoc ⚡
Stříbro klesá o 1,5 % 🚩 Bank of America vidí potenciál k odrazu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.