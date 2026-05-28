Stříbro klesá o 1,5 % 🚩 Bank of America vidí potenciál k odrazu

Stříbro dnes ztrácí 1,5 % a prohlubuje prudký výprodej z posledních několika seancí. Bank of America zároveň zůstává vůči stříbru konstruktivní a stále vidí potenciál růstu ceny až na 100 USD za unci ve 4. kvartálu 2026. Banka však varuje, že takový růst by byl pravděpodobně spíše dočasný než udržitelný. Podle analytiků BofA je současné býčí momentum u stříbra taženo hlavně pokračující rally na zlatě, geopolitickým napětím a omezenou likviditou na fyzickém trhu se stříbrem.
Klíčové body
- Banka se však domnívá, že průmyslové fundamenty stříbra začínají slábnout. Vysoké ceny se stávají velkým problémem, protože výrobci stále častěji hledají způsoby, jak snížit využití stříbra nebo jej nahradit levnějšími alternativami.
- Největší riziko se týká fotovoltaického sektoru, který byl v posledních letech jedním z hlavních tahounů poptávky po stříbře. Podle BofA mohla poptávka z tohoto segmentu dosáhnout vrcholu už v roce 2025.
- Banka také upozorňuje na zpomalující výrobu solárních panelů v Číně a možný pokles nových solárních instalací v roce 2026, což by mohlo omezit další růst průmyslové poptávky po stříbře.
- Vysoké ceny stříbra vytvářejí výrazný tlak na marže výrobců solárních technologií. To urychluje tzv. proces „thriftingu“, při kterém firmy snižují množství stříbra používaného v průmyslových produktech.
- BofA odhaduje, že globální deficit stříbra by se letos mohl zmenšit až o 90 %. Trh se tak stává stále zranitelnějším vůči přechodu do převisu nabídky, a to i po mírném prodeji ze strany investorů.
- Banka očekává, že stříbro se bude v dalších kvartálech postupně obchodovat více jako drahý kov než jako průmyslový kov. To znamená vyšší závislost na kapitálových tocích, investorském sentimentu a očekáváních ohledně měnové politiky.
- Navzdory opatrnějšímu postoji BofA zdůrazňuje, že poptávka po stříbře pravděpodobně prudce nezkolabuje, protože kov zůstává klíčovou součástí globální zelené energetické transformace.
- Pokračující konflikt s Íránem nadále podporuje investice do alternativní energie a technologií zaměřených na snížení závislosti na ropě. To nepřímo podporuje dlouhodobou poptávku po stříbře.
- Banka také varuje, že ceny stříbra mohou zůstat vysoce volatilní. Začátkem letošního roku stříbro krátce vystoupalo směrem ke 120 USD za unci, když investoři a průmysloví odběratelé soupeřili o omezené fyzické zásoby.
- Dalším důležitým zdrojem rizika zůstávají obchodní jednání mezi USA, Kanadou a Mexikem. Vzhledem k tomu, že Kanada a Mexiko patří mezi hlavní dodavatele stříbra do USA, případná cla nebo narušení obchodu by mohly znovu zpřísnit podmínky nabídky na trhu.
BofA také upozorňuje, že navzdory zvýšeným cenám nadále klesají objemy fyzicky krytých stříbrných ETF, zatímco data CFTC ukazují omezenou ochotu spekulativních investorů výrazně navyšovat dlouhé futures pozice.
Současný trh se stříbrem zůstává mimořádně citlivý na změny sentimentu a kapitálových toků. To v nadcházejících měsících vytváří prostor jak pro prudké rally, tak pro stejně agresivní korekce.
Zdroj: xStation5
