⏬EURUSD se stahuje z 1,08

Dnes ECB provede další snížení úrokových sazeb v 14:15🏛️

Evropská centrální banka dnes oznámí šesté snížení úrokových sazeb v tomto cyklu monetární normalizace, přičemž sníží depozitní sazbu na 2,5 % z aktuální úrovně 2,75 %. I když je dnešní snížení téměř plně započítáno v cenách, investoři zůstávají nejistí ohledně dalšího směru úrokových sazeb, zvláště v době nejistoty ohledně cel, pokračujícího tlumeného hospodářského růstu a plánů na významné rozšíření výdajů na obranu v Německu a po celé Evropské unii.

Německá fiskální expanze a její důsledky

Německo oznámilo ambiciózní plán na zvýšení vládních výdajů, včetně uvolnění fiskálních pravidel pro obranu a fondu na infrastrukturu ve výši 500 miliard eur. Dluhopisový trh zažil historický pohyb, kdy výnos 10letého německého dluhopisu vzrostl o přibližně 30 bazických bodů během jediné seance, což je největší nárůst od německé reunifikace. Výnosy zůstávají pod 3 % a při současných úrokových sazbách je obtížné očekávat jejich další růst. Na druhé straně očekávání velkého vydání dluhopisů v celé eurozóně by mohlo ovlivnit celkový růst cen, což by ECB mohlo vnímat jako faktor omezující potenciál pro další snižování sazeb. Zároveň je naznačeno, že potenciální neutrální úroková sazba v eurozóně se nedávno zvýšila z 1,8 % na téměř 2 % a nyní naznačuje možné zvýšení sazeb od roku 2026!

Kolikrát může ECB ještě snížit úrokové sazby?

Po čtvrtečním snížení na 2,5 % se ECB přiblíží horní hranici odhadu neutrální úrokové sazby (1,5–2,5 %), což je úroveň, která ekonomiku ani nestimuluje, ani nebrzdí. Debata uvnitř ECB je velmi hlasitá:

Hawkish pozice (např. Isabel Schnabel) naznačují, že neutrální sazba by mohla být vyšší (např. 2,5 % nebo více), poukazující na rostoucí investice do klimatu a přechod od nadměrných úspor k nadměrným dluhopisům.

Dovish politika (např. Piero Cipollone) tvrdí, že kvantitativní uvolňování (QE) zpřísňuje finanční podmínky, což ospravedlňuje hlubší snížení, potenciálně pod 2 %.

Centristé v Řídící radě se zdají být spokojeni s cílovou sazbou kolem 2 %.

Pokud by neutrální sazba byla 2 %, po snížení na 2,5 % by ECB měla prostor pro ještě dvě snížení o 25 bazických bodů, což by snížilo sazby na 2 %. Nicméně vzhledem k geopolitickým a ekonomickým nejistotám – včetně americké politiky cel a německé fiskální expanze – se scénář může změnit:

Základní scénář: Pokud by ekonomický růst zůstal slabý a inflace klesla pod 2 %, ECB by mohla pokračovat ve snižování sazeb, i na 1 %, což by znamenalo ještě šest dalších snížení o 25 bazických bodů z 2,5 %.

Alternativní scénář: Pokud německá expanze podpoří růst a inflaci, ECB by mohla zastavit snižování sazeb na úrovni 2-2,5 % a zvážit zvýšení sazeb v delším horizontu (např. od roku 2026).

Trh v současnosti cenění méně agresivní uvolnění, a šance na snížení v dubnu klesly poměrně výrazně, přičemž v současnosti se cenění 60% šance na snížení v dubnu. Mnohé komerční banky naznačují, že současné snížení a snížení v dubnu budou poslední v tomto cyklu.

Úroková očekávání v eurozóně. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Výnosy, zejména 10letých dluhopisů, již nenaznačují silné snižování úrokových sazeb. Je také třeba poznamenat, že v minulosti byly výnosy charakterizovány rizikovou přirážkou vůči úrovni úrokových sazeb. To potenciálně znamená, že stále existuje prostor pro další růst výnosů, i když se očekávají dvě snížení sazeb tento rok. Zdroj: Macrobond, XTB

Co čeká euro?

Pokud se evropský hospodářský plán podaří, měl by ekonomický růst zrychlit, což sníží tlak na další snižování úrokových sazeb a také povede k lepšímu výkonu eura na mezinárodních trzích. Dále emise velkého množství vysokovýnosových dluhopisů povzbudí investory k tomu, aby nechali svůj kapitál v Evropě, což může mít také pozitivní dopad na euro. Samozřejmě, cla a válka na Ukrajině zůstávají rizikem pro evropská aktiva. Ačkoliv se nedávné pohyby mohou jevit jako přehnané, nelze vyloučit, že na vlně optimismu bude mít EURUSD záminku pro další růst, jak naznačuje výnosový spread.

V současnosti je výnosový spread na nejvyšší úrovni od září 2024, kdy byla cena EURUSD na úrovni 1,1200. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Samozřejmě, pokud by se Spojené státy rozhodly pro otevřenou obchodní válku s Evropou, mohlo by to mít negativní dopad na euro a vrátit měnový pár EURUSD do pásma 1,02-1,05. Nicméně, solidní průraz 61,8% retracementu posledního poklesu by mohl vést k pokusu o růst páru do oblasti 1,0950-1,10. V kontextu dnešního pohybu bude klíčová komunikace ohledně dalších plánů úrokových sazeb v eurozóně. Christine Lagarde bude hovořit během konference v 14:45.

Zdroj: xStation5