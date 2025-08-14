Stříbro prudce koriguje a proráží pod klouzavé průměry – trh testuje důležitý support

Cena stříbra se v posledních hodinách dostala pod silný prodejní tlak a prudce klesla z lokálního maxima kolem úrovně 38,44 USD. Nyní se pohybuje mírně nad hranicí 50% retracementu na 37,84 USD, což představuje důležitý technický support, na kterém může dojít ke zpomalení poklesu či obratu.
Důležitým signálem oslabení je průraz pod klouzavé průměry EMA 50 (38,25 USD) a SMA 100 (38,11 USD). Tento vývoj značí, že krátkodobý růstový trend ztrácí na síle a přebírají iniciativu prodejci. Trh tak může cílit na další nižší Fibonacciho úrovně – 38,2 % na 37,45 USD či případně 23,6 % na 36,97 USD. CCI se propadl hluboko do záporných hodnot až na –162,5, což značí silnou přeprodanost a možné krátkodobé vyčerpání výprodejního tlaku. Zároveň však potvrzuje prudký zvrat v momentu.
Celkově technická situace naznačuje, že trh vstoupil do korekční fáze, přičemž bude zásadní sledovat, zda se cena udrží nad zónou 37,84 USD. Její prolomení by otevřelo cestu k dalšímu poklesu, zatímco stabilizace nad touto úrovní by mohla vést ke krátkodobému odrazu.
Zdroj: xStation5
