Fed představuje svou pololetní zprávu. Akcie jsou drahé, ale bez bubliny?

Jen několik dní před prvním vystoupením Kevina Warshe v Kongresu v roli šéfa Fedu zveřejnila americká centrální banka svou pololetní zprávu o ekonomickém a finančním vývoji v USA. Zpráva přichází v době, kdy se EURUSD snaží zotavit z ročních minim, pod tlakem jestřábího postoje FOMC, Warshovy komunikace zaměřené na inflaci a přílivu kapitálu do amerického dolaru jako bezpečného přístavu.
EURUSD se pokouší o mírné zotavení z nedávných minim a obchoduje se poblíž 1,1435. Pár našel solidní support kolem úrovně 1,1355 a aktuálně testuje 10denní EMA (1,1424). Širší nastavení však zůstává medvědí, protože cena se obchoduje výrazně pod 30denní a 100denní EMA, které signalizují silnou rezistenci shora poblíž 1,1466 a 1,1510. RSI na úrovni 45,7 se nachází v neutrálním pásmu, což naznačuje konsolidaci před dalším směrovým pohybem. Zdroj: xStation5
Jaké poznatky lze ve zprávě najít?
Zpráva i nadcházející část otázek a odpovědí mají mnohem větší váhu než obvykle po nedávném rozhodnutí Warshe opustit výhledovou komunikaci. Tato změna politiky ponechala trhu téměř žádný náhled na to, jak nový šéf Fedu vnímá ekonomický výhled a budoucí měnovou politiku, což z této zprávy dělá klíčovou mapu pro investory hledající náznaky ohledně úrokových sazeb.
Ekonomický vývoj v USA
- Expanze v 1. čtvrtletí 2026: Ekonomický růst byl podpořen technologickými investicemi a vládními výdaji.
- Produktivní kapacita a výroba: Produktivní kapacita USA roste solidním tempem, přičemž silná průmyslová produkce je podporována investicemi do datových center spojených s AI.
- Trh s bydlením: Aktivita na trhu s bydlením zůstává stagnující.
- Inflační očekávání: Ukazatele dlouhodobých inflačních očekávání jsou obecně v souladu s 2% cílem.
- Nabídka pracovní síly: Růst nabídky pracovní síly zpomalil kvůli pomalejší imigraci a demografickým změnám.
Finanční systém a úvěrové podmínky
- Odolnost systému: Finanční systém je označen za „zdravý a odolný“, přičemž celková zranitelná místa zůstávají beze změny.
- Valuace aktiv: Ceny akcií, korporátních dluhopisů a rezidenčních nemovitostí převyšují své historické průměry.
- Dostupnost úvěrů: Malé podniky a domácnosti se nadále potýkají s restriktivními úvěrovými podmínkami.
- Bankovní rezervy: Bankovní rezervy zůstávají v „dostatečném“ pásmu, podporované nákupy v rámci řízení rezerv.
Soukromé úvěry a aktivita fondů
- Stav trhu: Trhy soukromých úvěrů nadále fungují normálně a fondy často nastavovaly limity pro odkupy.
- Požadavky na odkupy: Některé fondy soukromých úvěrů zaznamenaly v 1. čtvrtletí výrazný nárůst požadavků na odkupy, což signalizuje základní nesplácení a obavy o kvalitu aktiv.
Co je tato zpráva?
Pololetní zpráva Fedu, formálně známá jako zpráva o měnové politice, je povinný dokument, který Rada guvernérů Fedu předkládá Kongresu dvakrát ročně. Popisuje aktuální stav americké ekonomiky, implementaci měnové politiky a výhled Fedu pro inflaci, zaměstnanost a finanční stabilitu.
Proč je důležitá pro trhy?
Tato zpráva poskytuje investorům nejkomplexnější pohled na makroekonomické hodnocení centrální banky a přímo ovlivňuje očekávání ohledně budoucího snižování nebo zvyšování úrokových sazeb. Klíčové detaily, jako jsou valuace aktiv nad historickými průměry, zpřísňující se podmínky v soukromých úvěrech a dobře ukotvená 2% inflační očekávání, poskytují zásadní signály, které určují obchodní sentiment na globálních dluhopisových, akciových a měnových trzích.
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