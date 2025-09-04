Fed Williams komentuje inflaci a americkou ekonomiku 🗽

John Williams z Federální rezervní banky v New Yorku se vyjádřil k americké ekonomice, inflaci a úrokovým sazbám.
-
Dluhopisové a financující trhy si vedou velmi dobře.
-
Stálá repo facility je připravena řešit případné problémy s likviditou.
-
V systému je stále velmi vysoká úroveň rezerv.
-
Úrokové sazby budou nakonec nižší než nyní.
-
Na trhu s dluhopisy nejsou patrné žádné abnormální pohyby.
-
Trh s dluhopisy se aktuálně soustředí na ekonomické fundamenty.
-
Trh s dluhopisy působí relativně klidně.
Fed musí udržet ekonomiku na správné cestě a nechat cla promítnout do cen.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
-
Dopady cel se projeví až do poloviny příštího roku.
-
Základní scénář: cla zůstanou v platnosti, i když se zvažují i jiné možnosti.
-
Cla pravděpodobně letos přidají 1 %–1,5 % k inflaci.
-
Zatím se nezdá, že by cla vytvářela dlouhodobé inflační tlaky.
-
Jasné signály, že cla ovlivňují ceny a spotřebitelské chování.
-
Jádrová inflace zboží se vlivem cel zvýšila.
Ostatní ukazatele naznačují, že sektor služeb se normalizuje.
-
Celkový trend inflace ve službách je příznivý.
Obava, že trh práce by mohl ochladnout více, než je žádoucí.
-
Rizika pro zaměstnanost se jednoznačně zvýšila.
-
Rovnováha se více posunula směrem k mandátu Fedu týkajícímu se zaměstnanosti.
-
Nezaměstnanost 4,2 % je relativně nízká, ale rizika pro trh práce rostou.
-
Mobilita pracovního trhu se výrazně snížila.
-
Trh práce je ovlivněn změnami v nabídce imigrantů.
-
Celkově je trh práce stále v poměrně dobré kondici.
-
Očekává se postupné ochlazování trhu práce.
-
Trh práce se vrací k předpandemickým trendům.
-
Trh práce je aktuálně v rovnováze.
Měkké průzkumy ukazují na určitou slabost spotřebitelů, tvrdá data však větší slabost nepotvrzují.
-
Investice do technologií jsou velmi silné.
-
Nabídková strana ekonomiky prochází významnými změnami.
Pečlivě sledujeme data kvůli možnému poklesu bankovních rezerv.
-
Vždy sledujeme širší trendy v datech, nejen jednotlivé zprávy.
Inflace by se měla vrátit k cíli Fedu 2 % do roku 2027.
-
Prognóza PCE inflace: 3,0 %–3,25 % pro tento rok, 2,5 % v roce 2026.
-
Míra nezaměstnanosti by měla příští rok vzrůst na cca 4,5 %.
-
Obchodní a imigrační faktory zpomalují hospodářskou aktivitu.
-
Očekávaný růst HDP pro tento rok je mezi 1,25 %–1,50 %.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 70 CFD na globální měnové páry!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.