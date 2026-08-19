🚨🪙 Zlato prudce roste. Nečekaný krok amerického Treasury otřásl trhy! 📈

- Americké ministerstvo financí minimálně zdvojnásobí objem zpětných odkupů dlouhodobých Treasuries, čímž chce podpořit likviditu na dluhopisovém trhu
- Oznámení podpořilo ceny dluhopisů a výnos 30letých Treasuries klesl až o 9 bazických bodů na 5,19 %
- Pohyb se přenesl také na devizový trh - dolar oslabil a EUR/USD vystřelil nad 1,164
- Zlato prudce vzrostlo k 4 440 USD za unci, když mu současně pomohl pokles amerických výnosů i slabší dolar
- Rozšíření buybacků není změnou měnové politiky Fedu - cílem Treasury je především zlepšit likviditu trhu s dlouhodobými dluhopisy
- Americké ministerstvo financí minimálně zdvojnásobí objem zpětných odkupů dlouhodobých Treasuries, čímž chce podpořit likviditu na dluhopisovém trhu
- Oznámení podpořilo ceny dluhopisů a výnos 30letých Treasuries klesl až o 9 bazických bodů na 5,19 %
- Pohyb se přenesl také na devizový trh - dolar oslabil a EUR/USD vystřelil nad 1,164
- Zlato prudce vzrostlo k 4 440 USD za unci, když mu současně pomohl pokles amerických výnosů i slabší dolar
- Rozšíření buybacků není změnou měnové politiky Fedu - cílem Treasury je především zlepšit likviditu trhu s dlouhodobými dluhopisy
Americké dlouhodobé státní dluhopisy ve středu prudce posílily poté, co americké ministerstvo financí oznámilo výrazné rozšíření programu zpětných odkupů. Treasury od 9. září minimálně zdvojnásobí maximální objem jednotlivých buyback operací u dluhopisů se splatností 10 až 30 let, ze současných 2 miliard na minimálně 4 miliardy dolarů. Cílem je podle ministerstva především podpořit likviditu na dlouhém konci amerického dluhopisového trhu.
Reakce trhu byla výrazná. Výnos 30letých amerických dluhopisů po oznámení klesl až o 9 bazických bodů na 5,19 %, když investoři začali nakupovat dlouhodobé Treasuries. Pohyb přišel po výrazném výprodeji dluhopisů v předchozích dnech, který vytlačil 30letý výnos na nejvyšší úrovně od roku 2007.
Reakce se však neomezila pouze na dluhopisový trh. Dolar po oznámení prudce oslabil, přičemž EUR/USD vystřelil nad hranici 1,164. Zároveň výrazně posílilo zlato, které během krátké doby vzrostlo z přibližně 4 365 dolarů až k 4 440 dolarům za unci. Pohyb zlata podpořil kombinovaný efekt nižších dluhopisových výnosů a slabšího dolaru. Nižší výnosy snižují opportunity cost držby zlata, které samo nevyplácí úrok, zatímco slabší dolar zvyšuje jeho relativní atraktivitu pro investory používající ostatní měny.
GRAF: Vývoj EUR/USD (H1)
Zdroj: xStation5
GRAF: Vývoj ceny zlata (GOLD, H1)
Zdroj: xStation5
Mechanismus zpětných odkupů je poměrně jednoduchý. Treasury nakupuje již existující státní dluhopisy na sekundárním trhu. Zvýšení buybacků tak představuje dodatečný zdroj poptávky, který může podporovat ceny dluhopisů a tlačit jejich výnosy dolů. Ministerstvo financí zdůrazňuje, že hlavním cílem programu je podpora likvidity, především u starších a méně likvidních emisí dlouhodobých Treasuries.
Dnešní rozhodnutí přichází v citlivém období pro americký dluhopisový trh. Dlouhodobé výnosy v posledních měsících výrazně rostly v důsledku kombinace inflačních obav, vysokých rozpočtových deficitů a rostoucí nabídky amerického dluhu. Ještě tento týden se 30letý výnos dostal nad 5,3 %, zatímco desetiletý výnos se pohyboval v blízkosti 4,7 %.
Důležité však je, že rozšíření buybacků není ekvivalentem kvantitativního uvolňování ze strany Fedu. Treasury se prostřednictvím programu nesnaží uvolňovat měnovou politiku, ale zlepšit fungování sekundárního trhu. Spojené státy zároveň nadále emitují velké množství nového dluhu, přičemž investoři se připravují také na aukci nových 20letých Treasuries v objemu 16 miliard dolarů.
Pro další vývoj proto bude rozhodující, zda rozšířené buybacky dokážou dlouhodoběji zmírnit tlak na dlouhý konec výnosové křivky. Krátkodobě však reakce trhu hovoří jasně - ceny Treasuries rostou, výnosy klesají, dolar oslabuje a zlato patří mezi hlavní vítěze dnešního oznámení.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US Open: US100 klesá o 0,7 %, výnosy dluhopisů a ceny ropy prudce rostou 🚩 Walmart pod tlakem
Cena cukru prudce roste. Indie zvažuje zrušení 100% dovozního cla 📈
Nasdaq klesá před otevřením Wall Street 🚩 Dolar se snaží smazat ztráty
Krypto novinky: Bitcoin znovu nabírá sílu a příliv kapitálu do ETF zrychluje 🔥
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.