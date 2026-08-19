Čína ostře kritizovala Evropskou unii kvůli vyšetřování plánované akvizice německého prodejce elektroniky Ceconomy čínskou společností JD.com. Peking označil postup Bruselu za nepřípustné uplatňování pravomocí mimo území EU a zároveň zakázal čínským organizacím a jednotlivcům spolupracovat na některých požadavcích evropských úřadů.
Spor se týká plánované transakce za přibližně 2,2 miliardy EUR, kterou Evropská komise od května podrobně prověřuje podle pravidel o zahraničních subvencích.
Peking odmítá rozsah požadavků EU
Čínské ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že Evropská unie během vyšetřování požadovala příliš široké a podle Pekingu zbytečné informace nacházející se v Číně.
Společně s ministerstvem obchodu a dalšími úřady dospělo k závěru, že postup EU představuje nepřípustnou extrateritoriální jurisdikci podle čínských pravidel proti zahraničním sankcím.
Čína proto uvedla, že žádná domácí organizace ani jednotlivec nesmí těmto opatřením vyhovět ani při jejich provádění pomáhat. Pokud bude podle Pekingu Evropská unie v podobném postupu pokračovat, Čína pohrozila odvetnými opatřeními.
EU zkoumá možné čínské státní podpory
Brusel otevřel hloubkové prověřování převzetí Ceconomy v květnu. Jde o první akvizici čínské společnosti, která se dostala pod detailní kontrolu v rámci evropského Foreign Subsidies Regulation.
Evropské úřady mají podezření, že JD.com mohl těžit z čínské státní podpory, například prostřednictvím výhodného financování, daňových pobídek nebo grantů.
Komise chce zjistit, zda taková podpora neposkytla JD.com neoprávněnou výhodu a nenarušila hospodářskou soutěž na evropském trhu.
EU má do 2. října rozhodnout, zda transakci schválí, schválí s podmínkami, nebo ji zablokuje.
Akvizice Ceconomy se dál komplikuje
Pro JD.com představuje spor další komplikaci v jeho evropské expanzi. Převzetí Ceconomy by čínské skupině poskytlo výraznější postavení na evropském trhu se spotřební elektronikou a mohlo by urychlit její růst mimo domácí Čínu.
Nynější zásah Pekingu ale může celý proces ještě více zkomplikovat. Pokud JD.com nebude moci některé informace evropským úřadům poskytnout kvůli čínským předpisům, může se firma dostat do regulatorního konfliktu mezi dvěma jurisdikcemi.
Právě tato nejistota může být pro investory důležitější než samotná cena akvizice, protože zvyšuje riziko zpoždění nebo úplného zablokování transakce.
Napětí mezi Čínou a EU dál roste
Kauza JD.com zapadá do širšího zhoršování obchodních vztahů mezi Čínou a Evropskou unií. Peking už v červenci zavedl exportní omezení vůči 14 evropským společnostem, včetně německého Rheinmetallu, jako reakci na evropské sankce proti čínským a hongkongským subjektům.
Brusel naopak dlouhodobě kritizuje čínské obchodní praktiky, které podle něj vytvářejí nerovnováhy, podporují nadměrné výrobní kapacity a oslabují evropský průmysl. Spor kolem JD.com tak není jen otázkou jedné akvizice, ale další epizodou širšího obchodního a regulatorního napětí mezi EU a Čínou.
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