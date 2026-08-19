Společnost Eagle Point Credit Management poskytne zhruba 1,3 miliardy USD v rámci soukromého úvěrového financování obřího datového centra v Texasu, jehož hlavním nájemcem má být Anthropic. Úvěr je součástí mnohem většího projektového financování v objemu přibližně 16 miliard USD.
Projekt developera Nexus Data Centers vzniká v Hubbard v Texasu na ploše zhruba 2 900 akrů. Areál má patřit mezi největší nové kampusy datových center v USA a bude mít i vlastní plynovou elektrárnu, která má pomoci zajistit dostatek energie pro energeticky náročné AI výpočty.
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Eagle Point vstupuje do rizikovější části financování
Eagle Point je největším investorem v mezzaninové části úvěru (rizikovější vrstvě dluhu s vyšším výnosem). Tento typ financování stojí v kapitálové struktuře níže než nejbezpečnější seniorní dluh, a proto investorům obvykle nabízí vyšší výnos jako kompenzaci za vyšší riziko.
Celkové financování projektu vedou banky včetně Morgan Stanley. Mezzaninová část transakce byla podle dostupných informací nedávno uzavřena.
Zajímavé je, jak rychle se velikost financování změnila. Eagle Point původně uvažoval jen o zhruba 150 milionech USD seniorního úvěru krytého pozemky. Postupně však byl projekt několikrát rozšířen, až se financování dostalo do současného miliardového rozsahu.
Anthropic pomohl projekt výrazně zatraktivnit
Klíčovým momentem bylo získání Anthropic jako hlavního nájemce. To výrazně zvýšilo důvěryhodnost celého projektu a usnadnilo získávání kapitálu.
Další důležitou roli sehrál Google, který podle dostupných informací poskytl záruku za seniorní část dluhu. Taková garance může investorům výrazně snížit vnímané riziko a umožnit developerovi získat větší objem financování.
Zároveň ale tento model zvyšuje finanční provázanost mezi technologickými firmami, developery datových center a poskytovateli dluhu.
Datová centra se stávají důležitým cílem soukromého úvěrového financování. Investice do AI se rozjíždí
Případ ukazuje, jak masivně se rozvíjí financování AI infrastruktury prostřednictvím private credit, tedy soukromého úvěrového financování mimo tradiční bankovní trh.
Datová centra vyžadují obrovské počáteční investice a klasické bankovní úvěry často nestačí pokrýt celý kapitálový požadavek. Do financování proto stále častěji vstupují správci alternativních aktiv, kteří jsou ochotni poskytovat kapitál i za cenu vyššího úvěrového rizika.
Pro Eagle Point je navíc velikost transakce mimořádná. Firma spravuje zhruba 14 miliard USD, takže její účast na úvěru o velikosti 1,3 miliardy USD představuje velmi významnou pozici.
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Projekt může později zamířit na dluhopisový trh
U developerů datových center je běžné, že po dokončení projektu refinancují stavební dluh novou emisí.
Jednou z možností je proto pozdější vydání high-yield dluhopisů, tedy dluhopisů s vyšším výnosem a vyšším rizikem, které by mohly pomoci refinancovat přibližně 15 miliard USD bankovního financování. To by ale vyžadovalo získání úvěrového ratingu.
Pokud by se tento scénář naplnil, projekt by se stal dalším příkladem toho, jak se AI infrastruktura stále více propojuje s veřejnými i soukromými dluhovými trhy.
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