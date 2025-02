⏬ GBPUSD ztrácí 0,6 % před BoE

Dnes ve 13:00 oznámí Bank of England rozhodnutí o úrokových sazbách 📄

Očekává se, že BoE sníží úrokové sazby potřetí v tomto cyklu.

Kurz GBP/USD zůstává zvýšený kvůli oslabení amerického dolaru, které je způsobeno částečným zrušením cel ze strany USA, nicméně v posledních týdnech Donald Trump Spojené království v souvislosti s cly nezmiňuje .

zůstává zvýšený kvůli oslabení amerického dolaru, které je způsobeno částečným zrušením cel ze strany USA, nicméně v posledních týdnech . Zároveň se britská ekonomika potýká s problémy, což by mohlo působit proti libře.

Centrální banky v době nejistoty

Cla zavedená Donaldem Trumpem výrazně zvyšují nejistotu všech centrálních bankéřů na světě. Cla - ať už přímá, nebo nepřímá - představují hrozbu v podobě rostoucí inflace a zpomalení ekonomiky. V důsledku toho centrální banky zaujímají postoj nejistoty, jak je vidět v případě Bank of Canada, Fedu nebo i ECB. Podobná situace může nastat i v případě BoE. Ačkoli slabost ekonomiky naznačuje pokračování snižování úrokových sazeb a dnešní krok je téměř stoprocentně oceněn, stále si nemůžeme být jisti budoucností.

Dnes by však měly být úrokové sazby sníženy o 25 bazických bodů. To znamená, že po dnešním kroku klesne hlavní úroková sazba ze současných 4,75 % na 4,5 %.

Trh dnes téměř plně počítá s krokem Bank of England. Klíčovou otázkou však je, jakou cestu britští bankéři v následujících měsících očekávají. Zdroj: Bloomberg Finance LP

Smíšený ekonomický obraz

Britská ekonomika není dlouhodobě v dobré kondici. Ačkoli začátek roku 2024 byl slibný, v poslední době sledujeme v podstatě plochý hospodářský růst. To naznačuje, že někteří bankéři jsou pro agresivnější škrty, zatímco jiní stále vidí značná inflační rizika. Stojí za zmínku, že dnes se také dozvíme nejnovější inflační projekce, které nám mohou lépe přiblížit plány Bank of England. S největší pravděpodobností BoE zvýší inflační očekávání do budoucna a sníží prognózy růstu, což zpochybní budoucí rozhodnutí. Nicméně očekáváme, že alespoň prozatím se BoE bude držet svého plánu pokračovat ve čtvrtletním snižování úrokových sazeb.

Hospodářský růst ve Spojeném království se zdá být velmi slabý. Při pohledu na klíčové složky ekonomiky se situace nejeví optimisticky. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Maloobchodní tržby se již několik měsíců potýkají s růstem a zůstávají na stejné úrovni. V reálném vyjádření pozorujeme pokles. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Maloobchodní tržby sice zaznamenaly výrazný meziroční nárůst, ten však byl způsoben nízkou srovnávací základnou. Nálada spotřebitelů je nejhorší za posledních několik měsíců. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Průmyslová výroba opět klesá a předstihové ukazatele naznačují ještě horší výhled. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Inflace se v lednu s největší pravděpodobností odrazí ode dna, a to nejen v důsledku vyšších nákladů na energie, ale i mzdových faktorů. Očekává se, že BoE zvýší své inflační projekce. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Výnosy dluhopisů v poslední době mírně poklesly, což již nemusí být pro libru silnou podporou. Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Jak bude trh reagovat?

Britská libra dnes před rozhodnutím ustupuje. Ekonomika se zdá být ve slabé kondici, což potenciálně zvyšuje šance na holubičí postoj banky. Zároveň však existují významná inflační rizika. Projekce mohou nakonec určit další pohyby britské libry. K největší volatilitě navíc přispějí rizika spojená s tarify. I když Trump cla na Spojené království nezavede, ale rozhodne se zavést cla na EU, bude to mít na britskou ekonomiku ještě větší dopad. V důsledku toho zůstává pár GBP/USD zranitelný vůči potenciálnímu poklesu. Na druhou stranu, pokud banka naznačí, že kvůli nejistotě pozastavuje další snižování sazeb, není vyloučeno, že by se pár GBP/USD mohl v blízké budoucnosti pokusit otestovat oblast 1,2575.

Zdroj: xStation5