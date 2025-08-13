Poroste euro dál? Inflace, Trump a Ukrajina v hlavní roli

Od začátku roku 2025 patří euro spolu se švýcarským frankem k nejvýkonnějším měnám, zatímco dolar se stal obětním beránkem politiky amerického prezidenta a zažil nejhorší první pololetí od roku 1973. Jaké faktory mohou v příštích dnech hýbat měnovým trhem?
Data o inflaci v USA
Euro dosáhlo vůči dolaru nejvyšší úrovně za poslední dva týdny. Tento růst je částečně způsoben nižší než očekávanou inflací v USA. Taková data obvykle vytvářejí tlak na Fed, aby snížil úrokové sazby, což oslabuje dolar.
Data potvrdila očekávání trhu, že Fed obnoví snižování sazeb v září, což způsobilo pokles dolaru. Trh aktuálně započítává 96% pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů, ale spekulace o snížení o 50 bazických bodů získávají stále větší podporu.
Očekávání zářijového snížení sazeb podporují nejen inflační data, ale také prohlášení klíčových představitelů. Například ministr financí Scott Bessent uvedl, že Fed by měl provést další „jumbo“ snížení sazeb o 50 bazických bodů, stejně jako loni.
Trumpovy útoky
Útoky prezidenta Trumpa na Fed a americký statistický úřad (BLS) představují riziko pro dolar. V úterý Trump zopakoval kritiku předsedy Fedu Jeroma Powella za to, že nesnížil úrokové sazby.
Trump také pohrozil žalobou na Powella kvůli renovacím centrály Fedu ve Washingtonu, které překročily původní rozpočet.
V pondělí Trump jmenoval ekonoma EJ Antoniho z konzervativního think-tanku do čela BLS poté, co dřívějšího ředitele odvolal po zveřejnění údajů o zaměstnanosti. Tento krok vyvolává srovnání s autokratickými státy, kde jsou vedoucí statistik či centrálních bank pravidelně nahrazováni.
Tyto kroky stále více zpochybňují nezávislost obou institucí, poškozují obraz USA ve světě a snižují atraktivitu dolaru.
Možný mír na Ukrajině
Potenciální zisky eura vůči dolaru mohou být omezené až do páteční schůzky Trump–Putin.
Je třeba připomenout, že euro po začátku války na Ukrajině výrazně oslabilo – z přibližně 1,14 vůči dolaru na začátku roku 2022 na paritu v červenci, a dále na minimum okolo 0,96 v září (pokles o 16 %).
Trh tehdy očekával vyšší riziko recese v eurozóně než v USA, a to kvůli závislosti na ruském plynu a pomalejší reakci ECB při zvyšování sazeb.
Analýza
Dokud se kurz drží nad 1,16 (úroveň odpovídající 50dennímu klouzavému průměru a klíčové podpoře), je bias růstový. Směnný kurz je letos v silném uptrendu. V posledních dnech se vytvořil pokračovací pattern „vlajka“, jehož proražení může krátkodobě otevřít cestu k 1,20. RSI na úrovni 58 zatím neukazuje na překoupenost, zatímco ADX kolem 25 signalizuje rozvíjející se trend, který má prostor k posílení.
Závěr
Při očekávání základního scénáře, ve kterém Fed začne v září snižovat úrokové sazby, za situace slabého trhu práce a s Trumpem jako nesporným lídrem trhu, se domníváme, že dolar bude v následujících měsících pokračovat v klesajícím trendu.
Pokud dojde k pokroku v mírovém procesu na Ukrajině a evropská ekonomika projeví známky oživení, může euro postupně směřovat k úrovním 1,20–1,25 vůči dolaru, i když tato cesta nebude bez výkyvů.
