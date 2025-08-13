Ropný trh čeká v roce 2025 a 2026 zpomalení poptávky a nadbytek nabídky

Podle nejnovější zprávy IEA se globální poptávka po ropě v roce 2025 zvýší o 680 tisíc barelů denně a v roce 2026 o 700 tisíc barelů denně, čímž dosáhne 104,4 milionu barelů denně. Navzdory slabšímu než očekávanému růstu spotřeby v Číně, Indii a Brazíli tvořil ve 2Q25 celý přírůstek poptávky růst v zemích mimo OECD. Spotřeba v rámci OECD zůstala stagnující, přičemž Japonsko zaznamenalo nejnižší úrovně za několik dekád.
Nabídka ropy v červenci činila 105,6 mil. b/d, přičemž pokles produkce OPEC+ o 230 tis. b/d byl kompenzován stejným růstem těžby mimo tuto skupinu. Vyšší produkční cíle OPEC+ pro září znamenají, že celkový růst nabídky letos dosáhne 2,5 mil. b/d a v roce 2026 1,9 mil. b/d, z čehož mimo OPEC+ připadne 1,3 mil. b/d v roce 2025 a 1 mil. b/d v roce 2026.
Rafinérské zpracování se v srpnu dostane blízko historického maxima 85,6 mil. b/d, přičemž silné marže a vyšší průmyslová aktivita v OECD a Číně podporují růst. Přesto zásoby ropy celosvětově v červnu vzrostly pátý měsíc v řadě na 7 836 mil. barelů, nejvýše za 46 měsíců. V OECD jsou však průmyslové zásoby na blízko desetiletých minim, o 88 mil. barelů méně než před rokem.
Trh tak čelí rozporuplným tlakům – na jedné straně hrozí dodatečné sankce proti Rusku a Íránu, které mohou omezit nabídku, na druhé straně slabší ekonomický růst snižuje výhled poptávky. Výrazně posílená rafinérská činnost a růst zásob, zejména v Číně a USA, zatím absorbovaly dodatečné objemy, avšak směrem ke konci roku a v roce 2026 se očekává nadbytek nabídky.
Tento vývoj naznačuje, že pro udržení rovnováhy na trhu budou zapotřebí významné politické či produkční úpravy.
Graf OIL (H4)
Cena ropy se aktuálně pohybuje na úrovni 65,75 USD a pokračuje v klesajícím trendu, který je jasně vyznačen sestupnou trendovou linií. Trh se drží pod klouzavými průměry EMA 50 (67,35 USD) a SMA 100 (68,52 USD), což potvrzuje medvědí trend. CCI (-158,7) ukazuje na hluboce přeprodaný stav, což může naznačovat možnost krátkodobého technického odrazu, ale zatím bez potvrzení obratu. MACD se nachází hluboko v negativním teritoriu a histogram zůstává záporný, což indikuje přetrvávající tlak prodejců.
Zdroj: xStation5
