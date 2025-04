Generali zvažuje ústup z dohody s Natixis, pokud nezíská podporu vlády

Italská pojišťovna Generali, největší v zemi, se podle slov generálního ředitele Philippa Donneta hodlá řídit stanoviskem vlády při plánovaném přezkoumání strategického spojení s francouzskou bankou BPCE, pod kterou spadá Natixis Investment Managers. Cílem neformální dohody, oznámené v lednu, je vytvořit největšího správce aktiv v Evropě podle výnosů prostřednictvím sloučení Generali Investments a Natixis IM.

Tento krok však narazil na odpor nejen dvou významných akcionářů Generali, kteří dlouhodobě kritizují Donnetovo vedení, ale především v italské vládě, která vnímá možné přesuny investičních rozhodnutí mimo Itálii jako hrozbu pro národní ekonomické zájmy. Vláda premiérky Giorgie Meloniové opakovaně vyzývá k tomu, aby italské úspory zůstávaly investovány na domácím trhu, zejména s ohledem na správu státního dluhu ve výši 3 bilionů eur.

Donnet v rozhovoru pro list Corriere della Sera zdůraznil, že Generali se nechce dostat do konfliktu s vládou a je připravena vést konstruktivní dialog. Pokud se však nepodaří rozptýlit vládní obavy, vedení společnosti může být připraveno od dohody zcela ustoupit.

Napětí eskaluje i kvůli blížícímu se hlasování akcionářů 24. dubna, v němž Donnet usiluje o další mandát ve funkci CEO. Situaci komplikuje dlouhodobý spor mezi hlavním akcionářem Mediobanca, který Donneta podporuje, a druhým a třetím největším akcionářem, což zvyšuje riziko rozděleného představenstva.

Dalším krokem bude oficiální přezkum dohody vládou, která může využít speciálních pravomocí k ochraně strategických domácích aktiv. Donnet nicméně vyjádřil naději, že proces poskytne příležitost k vysvětlení a úpravě podmínek dohody, případně k jejímu přehodnocení.

Na uklidnění situace Generali naznačila možnost navýšení nákupů italského státního dluhu, čímž chce ukázat svůj závazek vůči domácím zájmům. Celý vývoj bude klíčový nejen pro osud dohody, ale i pro budoucí směřování jedné z nejvlivnějších finančních institucí v Itálii.

Graf G.IT (D1)

Akcie Generali zaznamenaly výrazný výprodej, který je dovedl až na úroveň 30,67 EUR, těsně nad Fibonacciho podporou 23,6 % (30,29 EUR) a zároveň pod klouzavý průměr EMA 50 (oranžová), což představuje první vážnější narušení býčího trendu. Aktuální vývoj zároveň ukazuje, že cena se nebezpečně přiblížila k SMA 100 (modrá), jehož prolomení by mohlo vést k hlubší korekci. RSI oslabuje a nachází se na hodnotě 40,3, což signalizuje slábnoucí nákupní momentum, zatímco MACD se překlopil do negativního pásma, což potvrzuje medvědí krátkodobý sentiment. Pokud by cena nedokázala udržet stávající support, další technická podpora se nachází u hladiny 28,63 EUR, což odpovídá úrovni 38,2 % Fibonacciho retracementu.